ČR: Klempíř pozval umelcov na ministerstvo, tí chcú verejnú debatu v divadle
- DNES - 4:31
- Praha
Šéf českého rezortu kultúry Oto Klempíř pozval umelcov, ktorí vystúpili na nedeľňajšej demonštrácii na podporu prezidenta Petra Pavla, aby sa s ním stretli na ministerstve a nezhody si „vyjasnili z očí do očí“. Umelci jeho výzvu prijali, ale požadujú, aby bol debata verejná.
„Dialóg považujeme za dôležitý a potrebný. Domnievame sa však, že prostredie a forma takéhoto stretnutia majú zásadný význam pre jeho otvorenosť a dôveryhodnosť,“ stojí vo vyhlásení, pod ktoré sa podpísali umelci Hynek Čermák, Jitka Čvančarová, Michal Jagelka, Aleš Cibulka a Sarah Haváčová.
Proti Klempířovi na demonštrácii, na ktorej sa podľa odhadov zúčastnilo približne 80 až 90 tisíc ľudí, vystupoval najmä herec Hynek Čermák. „Filip Turek a Petr Macinka sú len špičkou ľadovca tých, ktorí sa v Českej republike snažia nastaviť nové morálne, politické a kultúrne štandardy. Dôkazom pre mňa je zvolenie Ota Klempířa za ministra kultúry,“ uviedol.
Klempíř po víkendovej demonštrácii pozval umelcov na ministerstvo, aby si to „vyjasnili z očí do očí“. Tí na výzvu reagovali pozvaním ministra na verejnú debatu v pražskom divadle Palace v pondelok 9. februára „v časovom rozmedzí medzi 9. a 16. hodinou“, podľa Klempířových možností.
Debata by podľa umelcov mala byť moderovaná nezávislým moderátorom a streamovaná online, aby „bola prístupná odbornej i širokej verejnosti“. Divadlo umelci považujú za prirodzené prostredie ako pre nich, tak aj pre predstaviteľov rezortu kultúry.
