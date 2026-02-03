  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 3.2.2026Meniny má Blažej
Bratislava

Trump naznačil snahu prevziať kontrolu nad voľbami od amerických štátov

  • DNES - 3:47
  • Washington
Trump naznačil snahu prevziať kontrolu nad voľbami od amerických štátov

Prezident USA Donald Trump v pondelok vyhlásil, že republikáni by mali prevziať kontrolu nad volebnými procesmi, ktoré sú v súčasnosti v kompetencii jednotlivých amerických štátov.

Šéf Bieleho domu tým podľa agentúry Bloomberg naznačil, že by sa mohol pokúsiť prijať drastické opatrenia, ktoré by zmenili dynamiku novembrových doplňujúcich volieb do Kongresu.

Trumpove vyjadrenia zazneli v rozhovore s bývalým zástupcom riaditeľa amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Danom Bonginom po tom, čo agenti FBI minulý týždeň urobili raziu v kancelárii volebnej komisie neďaleko Atlanty v štáte Georgia a zaistili volebné hárky a iné záznamy z prezidentských volieb v roku 2020. V nich zvíťazil Joe Biden a Trump svoju porážku nikdy oficiálne nepriznal.

Republikáni by mali povedať: 'Chceme prevziať moc, mali by sme prevziať kontrolu nad hlasovaním aspoň v mnohých - 15 miestach.' Republikáni by mali znárodniť hlasovanie. Máme štáty, ktoré sú tak skorumpované,“ povedal Trump v novom podcaste. Je podľa neho prekvapujúce, že strana nie je v tejto otázke tvrdšia.

Právomoci amerického prezidenta na zmenu volebných procesov sú obmedzené. Ústava Spojených štátov amerických priznáva jednotlivým štátom únie právo stanoviť čas, miesto a spôsob konania volieb, zatiaľ čo Kongres je jediným orgánom, ktorý môže tieto pravidlá meniť.

Biely dom sa k výrokom prezidenta bezprostredne nevyjadril. Trump nespresnil, aké kroky by podľa neho mala Republikánska strana prijať, a neuviedol ani to, na ktoré miesta by sa mali republikáni zamerať. V rozhovore však zopakoval svoje nepravdivé tvrdenie, že vo voľbách nad Bidenom zvíťazil.

Trump dlhodobo vyhlasuje, že jeho prehra v predchádzajúcich prezidentských voľbách je výsledkom rozsiahlych podvodov. Tie sa však podľa agentúry Bloomberg nepotvrdili a prezidentove pokusy napadnúť Bidenovo víťazstvo na súde taktiež neboli úspešné.

Najnovšia hrozba „znárodniť hlasovanie“ podľa magazínu Politico pripomína Trumpov sľub z minulého leta, keď avizoval, že podpíše výkonné nariadenie, ktoré zabezpečí „čestnosť“ v doplňujúcich voľbách do Kongresu.

Nezabúdajte, že štáty nie sú nič iné ako 'zástupcovia' federálnej vlády, pokiaľ ide o sčítavanie a spracovávanie hlasov. Musia robiť to, čo im nariadi federálna vláda v zastúpení prezidenta Spojených štátov, PRE DOBRO NAŠEJ KRAJINY,“ napísal v auguste minulého roka na sieti Truth Social.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
ČR: Klempíř pozval umelcov na ministerstvo, tí chcú verejnú debatu v divadle

ČR: Klempíř pozval umelcov na ministerstvo, tí chcú verejnú debatu v divadle

DNES - 4:31Zahraničné

Šéf českého rezortu kultúry Oto Klempíř pozval umelcov, ktorí vystúpili na nedeľňajšej demonštrácii na podporu prezidenta Petra Pavla, aby sa s ním stretli na ministerstve a nezhody si „vyjasnili z očí do očí“.

Za prístup k Fontáne di Trevi v Ríme sa začalo platiť vstupné

Za prístup k Fontáne di Trevi v Ríme sa začalo platiť vstupné

DNES - 3:45Zahraničné

Turisti, ktorí sa chcú dostať k svetoznámej Fontáne di Trevi v Ríme, platia od pondelka vstupné. Za vstup do ohradenej oblasti priamo pri nádrži s vodou sa účtuje poplatok dve eurá.

Počet migrantov dobrovoľne opúšťajúcich Nemecko výrazne stúpa

Počet migrantov dobrovoľne opúšťajúcich Nemecko výrazne stúpa

DNES - 3:41Zahraničné

Počet migrantov v Nemecku, ktorí sa dobrovoľne vrátili do svojich domovských krajín, sa v uplynulom roku výrazne zvýšil.

V Maďarsku výrazne stúpa počet samovrážd

V Maďarsku výrazne stúpa počet samovrážd

VČERA - 19:51Zahraničné

Počet samovrážd v Maďarsku výrazne stúpa. Vyplýva to z pondelňajšieho vyhlásenia Maďarskej lekárskej komory, podľa ktorej až do roku 2019 štyri desaťročia postupne klesal počet samovrážd, no tento trend sa zastavil.

Vosveteit.sk
Rusko otestovalo v teréne novú kamufláž, „Tučniaka“: Keď ju uvidíš, buchneš sa po čeleRusko otestovalo v teréne novú kamufláž, „Tučniaka“: Keď ju uvidíš, buchneš sa po čele
Americká protiraketová obrana prechádza na „vojnový režim“. Lockheed Martin mení tempo výroby rakiet THAADAmerická protiraketová obrana prechádza na „vojnový režim“. Lockheed Martin mení tempo výroby rakiet THAAD
AI aplikácie robia v Android systéme poriadnu šarapatu: Na internet uniklo viac ako 700 terabajtov užívateľských dátAI aplikácie robia v Android systéme poriadnu šarapatu: Na internet uniklo viac ako 700 terabajtov užívateľských dát
Ľudia by sa raz mohli „vrátiť zo smrti“ v robotických telách. Futurista tvrdí, že už spravil prvý krokĽudia by sa raz mohli „vrátiť zo smrti“ v robotických telách. Futurista tvrdí, že už spravil prvý krok
Február na Netflixe začal obzvlášť silno. Toto sú filmové a seriálové bomby, ktoré prídu počas tohto týždňaFebruár na Netflixe začal obzvlášť silno. Toto sú filmové a seriálové bomby, ktoré prídu počas tohto týždňa
Slováci vo veľkom hlásia, že im chodia podvodné balíky na dobierku. Takto spoznáš, že ide o pascuSlováci vo veľkom hlásia, že im chodia podvodné balíky na dobierku. Takto spoznáš, že ide o pascu
Video z frontu zachytáva, ako sa ruskí vojaci vzdávajú ukrajinskému bojovému robotovi Droid TWVideo z frontu zachytáva, ako sa ruskí vojaci vzdávajú ukrajinskému bojovému robotovi Droid TW
Vedci varujú pred novou a desivou formou manipulácie. To, čo čítaš v diskusiách na sociálnych sieťach, nemusí byť skutočnéVedci varujú pred novou a desivou formou manipulácie. To, čo čítaš v diskusiách na sociálnych sieťach, nemusí byť skutočné
Američania majú novú technológiu. Ich drony už nie sú viazané na batérie a palivo, vo vzduchu môžu zostať takmer nepretržiteAmeričania majú novú technológiu. Ich drony už nie sú viazané na batérie a palivo, vo vzduchu môžu zostať takmer nepretržite
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP