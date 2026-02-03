Za prístup k Fontáne di Trevi v Ríme sa začalo platiť vstupné

  • Články
Turisti, ktorí sa chcú dostať k svetoznámej Fontáne di Trevi v Ríme, platia od pondelka vstupné.

Za vstup do ohradenej oblasti priamo pri nádrži s vodou sa účtuje poplatok dve eurá. Týmto opatrením sa talianska metropola snaží zabrániť tlačenici, chrániť jednu z hlavných turistických atrakcií Ríma a usmerniť pohyb návštevníkov. Informovala o tom agentúra DPA.

Nový systém platí od 09.00 do 22.00 h s výnimkou pondelka a piatku, keď sa vstupné vyberá od 11.30 do 22.00 h. Veľké námestie pred fontánou je naďalej prístupné pre všetkých.

Vstupenky sa dajú kúpiť vopred prostredníctvom špecializovanej webovej stránky v angličtine a taliančine, ktorá je v prevádzke už niekoľko dní. Dajú sa zaplatiť aj kreditnou kartou pri vstupe k fontáne alebo kúpiť v niekoľkých turistických informačných centrách.

Platiť nemusia obyvatelia Ríma, osoby so zdravotným postihnutím a ich sprievod, ako aj deti do šiestich rokov.

Peniaze zo vstupného budú použité na obnovu fontány.

Fontána di Trevi bola vybudovaná v rokoch 1732 - 1762 podľa návrhu talianskeho barokového architekta Giana Lorenza Berniniho. Každý deň ju navštívia desaťtisíce ľudí, aby sa odfotili alebo hodili do nádrže mince. Počet návštevníkov je už približne rok obmedzený – pri nádrži môže byť maximálne 400 ľudí naraz.

Minulý rok si bolo fontánu pozrieť viac ako desať miliónov návštevníkov. V najrušenejších dňoch sa okolo nej tiesnilo až 70.000 ľudí.

Zdroj: Info.sk, TASR
