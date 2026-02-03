Za prístup k Fontáne di Trevi v Ríme sa začalo platiť vstupné
- DNES - 3:45
- Rím
Turisti, ktorí sa chcú dostať k svetoznámej Fontáne di Trevi v Ríme, platia od pondelka vstupné.
Za vstup do ohradenej oblasti priamo pri nádrži s vodou sa účtuje poplatok dve eurá. Týmto opatrením sa talianska metropola snaží zabrániť tlačenici, chrániť jednu z hlavných turistických atrakcií Ríma a usmerniť pohyb návštevníkov. Informovala o tom agentúra DPA.
Nový systém platí od 09.00 do 22.00 h s výnimkou pondelka a piatku, keď sa vstupné vyberá od 11.30 do 22.00 h. Veľké námestie pred fontánou je naďalej prístupné pre všetkých.
Vstupenky sa dajú kúpiť vopred prostredníctvom špecializovanej webovej stránky v angličtine a taliančine, ktorá je v prevádzke už niekoľko dní. Dajú sa zaplatiť aj kreditnou kartou pri vstupe k fontáne alebo kúpiť v niekoľkých turistických informačných centrách.
Platiť nemusia obyvatelia Ríma, osoby so zdravotným postihnutím a ich sprievod, ako aj deti do šiestich rokov.
Peniaze zo vstupného budú použité na obnovu fontány.
Fontána di Trevi bola vybudovaná v rokoch 1732 - 1762 podľa návrhu talianskeho barokového architekta Giana Lorenza Berniniho. Každý deň ju navštívia desaťtisíce ľudí, aby sa odfotili alebo hodili do nádrže mince. Počet návštevníkov je už približne rok obmedzený – pri nádrži môže byť maximálne 400 ľudí naraz.
Minulý rok si bolo fontánu pozrieť viac ako desať miliónov návštevníkov. V najrušenejších dňoch sa okolo nej tiesnilo až 70.000 ľudí.
ČR: Klempíř pozval umelcov na ministerstvo, tí chcú verejnú debatu v divadle
Šéf českého rezortu kultúry Oto Klempíř pozval umelcov, ktorí vystúpili na nedeľňajšej demonštrácii na podporu prezidenta Petra Pavla, aby sa s ním stretli na ministerstve a nezhody si „vyjasnili z očí do očí“.
Trump naznačil snahu prevziať kontrolu nad voľbami od amerických štátov
Prezident USA Donald Trump v pondelok vyhlásil, že republikáni by mali prevziať kontrolu nad volebnými procesmi, ktoré sú v súčasnosti v kompetencii jednotlivých amerických štátov.
Počet migrantov dobrovoľne opúšťajúcich Nemecko výrazne stúpa
Počet migrantov v Nemecku, ktorí sa dobrovoľne vrátili do svojich domovských krajín, sa v uplynulom roku výrazne zvýšil.
V Maďarsku výrazne stúpa počet samovrážd
Počet samovrážd v Maďarsku výrazne stúpa. Vyplýva to z pondelňajšieho vyhlásenia Maďarskej lekárskej komory, podľa ktorej až do roku 2019 štyri desaťročia postupne klesal počet samovrážd, no tento trend sa zastavil.