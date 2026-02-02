Nechutný nález v balíku od kuriéra: Na pozemku prijali bezpečnostné opatrenia
- DNES - 20:52
- Lincoln
Obchodná spoločnosť vyšetruje okolnosti doručenia nechutného balíka. Na rodinný pozemok museli privolať mužov v hazmatových oblekoch.
Rodina z mesta Lincoln v americkej Kalifornii sa v uplynulých dňoch stretla s nechutným nálezom. Na dvore pri rodinnom dome si totiž našli balík od spoločnosti Amazon. Ako však uviedli pre spravodajský portál KCRA, sami si nič neobjednávali.
„Nebola som si istá, či ide o pracovnú tašku,“ uviedla pre médié Paige, majiteľka pozemku. „Videla som, že je krikľavo žltá, a tak som si myslela, že ju potrebujú robotníci. Až kým som ju neotvorila,“ vysvetlila.
Nechutný obsah balíka
Ako informovala rodina, po otvorení tašky od Amazonu vnútri našli ľudské výkaly s niekoľkými servítkami. „Bolo jasné, že ide o ľudské výkaly. Aj so servítkami z obsluhy do auta, tými hnedými,“ uviedli.
Amazon delivery sparks investigation after bag of human feces left at home: https://t.co/ZE5zMS66Af pic.twitter.com/cVEQsZZiBw— Local 12/WKRC-TV (@Local12) February 2, 2026
Paige v šoku rýchlo kontaktovala spoločnosť Amazon, ktorá jej oznámila, že balík vyzdvihnú. Zamestnancov však upozornila, že nejde o štandardnú zásielku.
Na vyzdvihnutie tašky s výkalmi napokon poslali profesionálov v hazmatových oblekoch. Amazon podľa KCRA potvrdil, že sa zaoberá vyšetrovaním predmetnej udalosti.
