V Maďarsku výrazne stúpa počet samovrážd
- DNES - 19:51
- Budapešť
Počet samovrážd v Maďarsku výrazne stúpa. Vyplýva to z pondelňajšieho vyhlásenia Maďarskej lekárskej komory (MOK), podľa ktorej až do roku 2019 štyri desaťročia postupne klesal počet samovrážd, no tento trend sa zastavil.
V súčasnosti každých šesť hodín ukončí svoj život jeden maďarský občan. S odvolaním sa na server penzcentrum.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
MOK tvrdí, že ide o znepokojujúcu skutočnosť, ktorá svedčí aj o kritickom stave systému psychiatrickej starostlivosti. Lekárska komora pripomína, že napríklad z Národného ústavu psychiatrie a závislostí Gyulu Nyírőa za dva roky odišlo 15 špecialistov.
Problém nie je spôsobený dočasnými javmi, ale nepriaznivými spoločenskými procesmi a vážnym stavom duševného zdravia spoločnosti, píše sa vo vyhlásení MOK, ktorá tvrdí, že odborníci už najmenej desaťročie varujú vládu pred kritickou situáciou psychiatrickej starostlivosti. Okrem niekoľkých projektov EÚ nedošlo k žiadnemu podstatnému pokroku.
MOK hodnotí situáciu ako krízu verejného zdravia a podrobne uvádza problémy systému, ktorými sú zastarané inštitúcie fungujúce často v neľudských podmienkach, vážny nedostatok špecialistov a lekárov, zaobchádzanie s psychiatriou ako s druhoradým odborom, politické nominácie vo vedení jednotlivých zariadení, obmedzené právomoci obvodných lekárov, obmedzený prístup k psychoterapii, nedostatky v starostlivosti o deti a dospievajúcich, ako aj pravidelné porušovanie práv pacientov.
Úrady v Taliansku skúmajú fresku cherubína pre podobnosť s premiérkou Meloniovou
Rímska diecéza a talianske ministerstvo kultúry v pondelok oznámili, že preverujú nedávnu rekonštrukciu fresiek v Bazilike svätého Vavrinca v Lucine.
Zelenskyj: Ukrajina verí, že dosiahnuť dôstojný a trvalý mier je reálne
Ukrajina verí, že dosiahnuť dôstojný a trvalý mier s Ruskom je reálne, vyhlásil v pondelok prezident Volodymyr Zelenskyj.
V noci na utorok bude v niektorých častiach Ukrajiny najsilnejší mráz tejto zimy
V noci na utorok 3. februára dorazia na Ukrajinu najsilnejšie mrazy tejto zimy. Podľa predpovedí meteorológov by teplota mohla klesnúť až na mínus 30 stupňov Celzia.
ČR nakoniec zavedie prísnejšie pravidlá pre ruských diplomatov, avizoval Babiš
Česká vláda nakoniec zrejme zavedie prísnejšie pravidlá pre vstup ruských diplomatov do krajiny, než aké podpísal český minister zahraničných vecí Petr Macinka.