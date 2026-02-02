  • Články
V Maďarsku výrazne stúpa počet samovrážd

Počet samovrážd v Maďarsku výrazne stúpa. Vyplýva to z pondelňajšieho vyhlásenia Maďarskej lekárskej komory (MOK), podľa ktorej až do roku 2019 štyri desaťročia postupne klesal počet samovrážd, no tento trend sa zastavil.

V súčasnosti každých šesť hodín ukončí svoj život jeden maďarský občan. S odvolaním sa na server penzcentrum.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

MOK tvrdí, že ide o znepokojujúcu skutočnosť, ktorá svedčí aj o kritickom stave systému psychiatrickej starostlivosti. Lekárska komora pripomína, že napríklad z Národného ústavu psychiatrie a závislostí Gyulu Nyírőa za dva roky odišlo 15 špecialistov.

Problém nie je spôsobený dočasnými javmi, ale nepriaznivými spoločenskými procesmi a vážnym stavom duševného zdravia spoločnosti, píše sa vo vyhlásení MOK, ktorá tvrdí, že odborníci už najmenej desaťročie varujú vládu pred kritickou situáciou psychiatrickej starostlivosti. Okrem niekoľkých projektov EÚ nedošlo k žiadnemu podstatnému pokroku.

MOK hodnotí situáciu ako krízu verejného zdravia a podrobne uvádza problémy systému, ktorými sú zastarané inštitúcie fungujúce často v neľudských podmienkach, vážny nedostatok špecialistov a lekárov, zaobchádzanie s psychiatriou ako s druhoradým odborom, politické nominácie vo vedení jednotlivých zariadení, obmedzené právomoci obvodných lekárov, obmedzený prístup k psychoterapii, nedostatky v starostlivosti o deti a dospievajúcich, ako aj pravidelné porušovanie práv pacientov.

Zdroj: Info.sk, TASR
