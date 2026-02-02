  • Články
Úrady v Taliansku skúmajú fresku cherubína pre podobnosť s premiérkou Meloniovou

  • DNES - 19:43
  • Rím
Rímska diecéza a talianske ministerstvo kultúry v pondelok oznámili, že preverujú nedávnu rekonštrukciu fresiek v Bazilike svätého Vavrinca v Lucine.

Reagujú tak na medializované fotografie jedného z anjelov - cherubína, ktorého tvár je nápadne podobná talianskej premiérke Giorgii Meloniovej.

Ako informovala agentúra AP, vďaka tomuto rozruchu sa bazilika, ktorá aj doteraz bola známa ako jeden z najstarších kostolov v Ríme, teší ešte väčšiemu záujmu turistov. V nedeľu a pondelok bola preplnená zvedavcami, ktorí sa snažili odfotografovať si cherubína v bočnej kaplnke pri prednom oltári, čo občas aj narúšalo prebiehajúcu omšu.

Táto kaplnka bola rekonštruovaná aj v roku 2000. Nachádza sa v nej busta posledného talianskeho kráľa Umberta II. Súčasťou výzdoby je aj cherubín držiaci mapu Talianska a kľačiaci pred kráľom. Z hľadiska súčasnej politiky ide problematické vyobrazenie: Taliani totiž po druhej svetovej vojne odmietli monarchiu, pretože podporovala fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Meloniovej krajne pravicová strana Bratia Talianska (FdI), ktorá je politickým nasledovníkom Talianskeho sociálneho hnutia (MSI) založeného Mussolinim.

Rekonštrukcia fresky cherubína bola nutná po tom, čo baziliku v roku 2023 poškodilo vzlínanie vody.

Miestny kňaz Daniele Micheletti v rozhovoroch s novinármi pripustil istú podobnosť cherubína s Meloniovou, ale nechcel tomu pripisovať väčší význam.

Argumentoval, že aj v minulosti mnohí umelci vo svojich dielach zobrazovali reálne osoby. AP v tejto súvislosti pripomenula, že Caravaggio v jednom zo svojich diel namaľoval Pannu Máriu ako prostitútku a Michelangelo dal svoju podobu svätému Bartolomejovi na monumentálnej freske Posledný súd v Sixtínskej kaplnke.

Reštaurátorom fresky v Bazilike svätého Vavrinca v Lucine bol Bruno Valentinetti, ktorý má podľa denníka La Repubblica dlhodobé väzby na taliansku pravicu. Samotný Valentinetti akúkoľvek podobnosť cherubína s premiérkou poprel. Zdôraznil, že iba „obnovil to, čo tam bolo už pred 25 rokmi“.

Meloniová sa k celej záležitosti vyjadrila s nadhľadom. Na sociálnej sieti Instagram zverejnila fotografiu anjela s popisom: „Nie, rozhodne nevyzerám ako anjel,“ ku ktorému pridala smejúci sa emotikon.

Talianske ministerstvo kultúry vyslalo uplynulý víkend do baziliky svojich úradníkov, aby si anjela prezreli, „zistili povahu diela“ a „navrhli, čo ďalej“. Ich vyšetrovanie sa zameriava na zistenie, ako vyzeral cherubín po renovácii v roku 2000.

Rímsky vikár, kardinál Baldassare Reina, tiež inicioval vyšetrovanie a kritizoval ľahostajný postoj duchovného správcu baziliky.

Pri obnove záväzku rímskej diecézy k zachovaniu svojho umeleckého a duchovného dedičstva sa zdôrazňuje, že obrazy sakrálneho umenia a kresťanskej tradície nemožno zneužívať ani využívať, pretože sú určené výlučne na podporu liturgického života a osobnej a spoločnej modlitby,“ uviedla diecéza vo vyhlásení.

Zdroj: Info.sk, TASR
