Donald Trump: USA znížia clá na Indiu, ktorá prestane kupovať ruskú ropu

  • DNES - 19:23
  • Washington
Spojené štáty plánujú znížiť clá na tovar z Indie z 25 % na 18 % po tom, čo indický premiér Nárendra Módí súhlasil s ukončením nákupu ruskej ropy, oznámil v pondelok prezident Donald Trump po tom, čo mesiace vyvíjal tlak na Indiu, aby znížila svoju závislosť od lacnej ruskej ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Trump takisto uviedol, že India začne postupne znižovať dovozné clá na americký tovar až na nulu a nakupovať americké produkty v hodnote 500 miliárd dolárov (419,5 miliardy eur). „To pomôže skončiť vojnu na Ukrajine, ktorá práve prebieha a každý týždeň si vyžiada tisíce obetí na životoch,“ napísal Trump v príspevku na sociálnej sieti, v ktorom oznámil zníženie ciel pre Indiu.

India po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022 využila príležitosť na nákup zľavnenej ruskej ropy, ktorú Rusko v dôsledku sankcií nedokázalo umiestniť na západných trhoch. Trump minulý rok v júni oznámil, že Spojené štáty zavedú clo vo výške 25 % na tovar z Indie plus dodatočné dovozné clo z dôvodu pokračujúcich nákupov ruskej ropy.

Podiel Ruska na celkovom dovoze ropy do Indie podľa agentúry Reuters v decembri klesol na 27,4 %. To je najnižší podiel od januára 2023. Napriek tomu zostalo Rusko ako samostatná krajina najväčším dodávateľom ropy do Indie v poslednom mesiaci minulého roka.

(1 EUR = 1,1919 USD)

Zdroj: Info.sk, TASR
