Na Kysuciach zrazil vlak človeka, doprava je obmedzená

  • DNES - 19:19
  • Kysucké Nové Mesto
Hasiči zasahujú v pondelok večer v Kysuckom Novom Meste, kde vlak zrazil človeka.

Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.

Doplnilo, že na mieste nehody zasahujú štyria hasiči z Kysuckého Nového Mesta s jedným kusom techniky. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovala, že od 18.27 h je prerušená doprava cez železničnú stanicu Kysucké Nové Mesto.

Zdroj: Info.sk, TASR
