Zelenskyj: Ukrajina verí, že dosiahnuť dôstojný a trvalý mier je reálne

  • DNES - 18:54
  • Kyjev
Ukrajina verí, že dosiahnuť dôstojný a trvalý mier s Ruskom je reálne, vyhlásil v pondelok prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa stretol so svojimi vyjednávačmi pred ich rokovaniami v Spojených arabských emirátoch (SAE) s americkými a ruskými predstaviteľmi.

Zároveň oznámil, že ukrajinská delegácia bude v Abú Zabí viesť s Američanmi aj bilaterálne rozhovory.

Ďalšie kolo mierových rokovaní Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov sa v SAE po dohode zúčastnených strán uskutoční v stredu a štvrtok 4. a 5. februára. Pôvodne sa malo konať už v uplynulú nedeľu. Zatiaľ posledné stretnutie v tomto formáte bolo 23. a 24. januára v Abú Zabí.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok informoval, že v niektorých otázkach sa rokujúcim stranám podarilo dosiahnuť pokrok. V zložitejších témach však k priblíženiu postojov podľa neho zatiaľ nedošlo. Kľúčovým sporným bodom zostáva otázka východoukrajinského regiónu Donbas, ktorý si Rusko nárokuje celý, aj keď má pod kontrolou len niečo cez 80 percent jeho územia.

Ukrajina je pripravená na konkrétne kroky. Veríme, že dosiahnutie dôstojného a trvalého mieru je reálne,“ uviedol Zelenskyj na sieti X po stretnutí, na ktorom sa podľa neho zúčastnili takmer všetci členovia ukrajinského vyjednávacieho tímu vrátane tajomníka Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustema Umerova a šéfa prezidentskej kancelárie Kyryla Budanova.

Ukrajinský prezident tiež zopakoval, že považuje dokument o bezpečnostných zárukách USA pre Ukrajinu za hotový a vyjadril očakávanie, že sa bude ďalej intenzívne pracovať na dohodách, ktoré sa týkajú obnovy a hospodárskeho rozvoja Ukrajiny.

Rovnako očakávame, že americká strana bude naďalej rozhodujúca pri zabezpečovaní potrebných podmienok pre dialóg. Opatrenia na zmiernenie napätia, ktoré nadobudli účinnosť v noci zo štvrtka na piatok, pomáhajú budovať dôveru verejnosti v rokovací proces a jeho možný výsledok,“ uviedol s odkazom na žiadosť amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby ruská armáda do 1. februára zastavila útoky na energetickú infraštruktúru na Ukrajine.

Na rokovania do Abú Zabí podľa serveru Axios vycestuje Trumpov vyslanec Steve Witkoff, ktorý sa zúčastnil aj na januárovom stretnutí. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio predtým oznámil, že ani Witkoff, ani Trumpov zať Jared Kushner na ďalšom kole rozhovorov nebudú prítomní.

Zdroj: Info.sk, TASR
