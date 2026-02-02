  • Články
Bratislava

V noci na utorok bude v niektorých častiach Ukrajiny najsilnejší mráz tejto zimy

V noci na utorok 3. februára dorazia na Ukrajinu najsilnejšie mrazy tejto zimy. Podľa predpovedí meteorológov by teplota mohla klesnúť až na mínus 30 stupňov Celzia. S odvolaním sa na ukrajinskú meteoslužbu o tom v pondelok informovala britská stanica BBC.

Najchladnejšie bude v Sumskej a Černihivskej oblasti na severovýchode a severe Ukrajiny, kde teploty v noci na utorok môžu klesnúť až na mínus 28 až mínus 30 stupňov Celzia.

Vo väčšine oblastí Ukrajiny sa od 7. februára očakáva oteplenie: denné teploty sa budú pohybovať okolo nuly alebo aj vyššie. Od 8. februára sa však mrazy vrátia, tentoraz ale budú miernejšie - do mínus deväť stupňov Celzia.

Podľa ukrajinských meteorológov takéto silné mrazy nie sú pre Ukrajinu abnormálne, ale vyskytujú sa zriedka. Celkovo sa však očakáva dlhšia zima, dodala šéfka oddelenia meteorologických prognóz Ukrajinského hydrometeorologického centra Natalija Holeňová.

Mrazy na Ukrajine v januári spôsobili mnoho porúch v energetickej sieti. Túto situáciu dramaticky zhoršili ešte aj masívne ruské útoky na energetickú infraštruktúru 9., 20. a 24. januára. V dôsledku toho tisíce domov po celej krajine vrátane Kyjeva zostali bez elektriny, tepla a vody.

Kyjev sa medzičasom v pondelok vrátil k plánovaným odstávkam elektriny miesto ich núdzových prerušení, informovala energetická spoločnosť DTEK. V praxi to znamená, že dodávky elektriny budú prerušované podľa vopred oznámeného harmonogramu a známe bude aj ich trvanie.

Po útokoch ruskej armády na energetické objekty na Ukrajine z 9., 20. a 24. januára dochádzalo v Kyjeve k mnohohodinovým a niekedy aj niekoľkodňovým prerušeniam dodávok elektriny, tepla a vody. V Kyjeve je ešte stále nevykurovaných približne 200 viacposchodových panelových bytových domov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok informoval, že k ruským útokom na energetické zariadenia dochádzalo v nedeľu v lokalitách na frontovej línii a na hraniciach, nie vo vnútrozemí. „Rovnako ako v predchádzajúcich dňoch sa ruská armáda teraz snaží narušiť našu logistiku, najmä železnice,“ zdôraznil Zelenskyj v súvislosti s útokmi v Dnepropetrovskej a Záporožskej oblasti.

Na žiadosť prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorej jeho ruský náprotivok Vladimir Putin vyhovel, ruská armáda do 1. februára zastavila útoky na energetickú infraštruktúru na Ukrajine. Kremeľ zatiaľ oficiálne neoznámil, či bude toto prímerie pokračovať aj po tom, čo boli trojstranné rokovania o ukončení vojny na Ukrajine odložené na 4. – 5. februára. Za účasti delegácií Ruska, Ukrajiny a USA sa budú konať v Abú Zabí.

Zdroj: Info.sk, TASR
