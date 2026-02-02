ČR nakoniec zavedie prísnejšie pravidlá pre ruských diplomatov, avizoval Babiš
- DNES - 17:35
- Praha
Česká vláda nakoniec zrejme zavedie prísnejšie pravidlá pre vstup ruských diplomatov do krajiny, než aké podpísal český minister zahraničných vecí Petr Macinka.
Diplomati, ktorí budú chcieť cestovať do Česka, tak v budúcnosti pravdepodobne budú musieť túto skutočnosť nielen nahlásiť, ale aj počkať na schválenie (autorizáciu) zo strany ČR. Zámer zmeniť nedávno zavedené pravidlá v pondelok oznámil český premiér Andrej Babiš s tým že sa pre to rozhodli, aby o nich novinári nepísali, že sú proruskí, informuje spravodajkyňa v Prahe.
„Pán Macinka nás dnes informoval, že tú autorizáciu majú len dva členské štáty, ale my, ako väčšina iných štátov, to nemáme. Ale povedali sme si, aby ste boli spokojní, že to zavedieme. Aby ste zas nehovorili, že sme proruskí, čo sme nikdy neboli,“ povedal novinárom na tlačovej konferencii po rokovaní vlády.
Opatrenie, ktoré pre personál ruských diplomatických misií v krajinách schengenu zavádza povinnosť informovať o vstupe na územie iných štátov EÚ než je štát akreditácie, začalo platiť 25. januára tohto roka. Krajinám EÚ to umožňuje zaviesť aj ďalšie opatrenie, a to možnosť takýto vstup schvaľovať. O obmedzenie pohybu ruských diplomatov v schengene sa dlhodobo usiloval bývalý šéf českej diplomacie Jan Lipavský. Vtedajšia vláda plánovala zaviesť jeho prísnejší variant.
ČR v súčasnosti uplatňuje len notifikáciu (informovanie). Český rezort diplomacie minulý týždeň uviedol, že ďalšie kroky ČR prijme po vyhodnotení teraz zavedenej praxe. Macinka situáciu minulý týždeň komentoval slovami, že urobil to, čo na úrovni ministra v danej chvíli mohol a prípadný prísnejší krok musí schváliť vláda, ktorá na to podľa jeho slov dovtedy nemala čas.
