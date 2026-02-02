USA sa chystajú vytvoriť rezervy kritických nerastov za 12 miliárd USD
- DNES - 17:27
- Washington
Spojené štáty sa chystajú odštartovať projekt tvorby rezerv kritických nerastov s počiatočným financovaním vo výške 12 miliárd USD (10,14 miliardy eur).
Washington sa tak snaží znížiť závislosť od Číny v oblasti kovov vzácnych zemín a iných surovín. Potvrdil to v pondelok predstaviteľ Bieleho domu.
Na projekt, o ktorom ako prvá informovala agentúra Bloomberg, by mala Exportno-importná banka Spojených štátov vynaložiť 10 miliárd USD a súkromný sektor 1,7 miliardy USD. Tieto prostriedky sa majú použiť na zabezpečenie a skladovanie kľúčových nerastov pre podniky, ako sú automobilky a technologické spoločnosti, potvrdil predstaviteľ Bieleho domu pod podmienkou zachovania anonymity.
Dodávkam kovov vzácnych zemín, ktoré sú kľúčové pre výrobu smartfónov, stíhačiek či elektromobilov, teraz dominuje Čína. To poskytlo Pekingu dôležitú páku v obchodných rokovaniach s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Očakáva sa, že do tvorby plánovaných rezerv sa zahrnú kovy vzácnych zemín a ďalšie kritické nerasty, informovala agentúra Bloomberg. Na iniciatíve s názvom „Projekt trezor“ sa majú podieľať napríklad automobilky General Motors a Stellantis, výrobca lietadiel Boeing či technologický gigant Google.
(1 EUR = 1,184 USD)
