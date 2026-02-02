  • Články
Pondelok, 2.2.2026
Lavrov: Nátlak na Kubu je neprijateľný, naďalej má podporu Ruska

  • DNES - 17:14
  • Moskva
Rusko podľa ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova považuje ekonomický a vojenský nátlak na Kubu za neprijateľný.

Šéf ruskej diplomacie to zdôraznil v telefonickom rozhovore so svojím kubánsky náprotivkom Brunom Rodríguezom v súvislosti s hrozbami zo strany Spojených štátov. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok podpísal výkonné nariadenie, v ktorom pohrozil zavedením dodatočných ciel na dovoz z krajín predávajúcich ropu Kube. Deň na to Kubánci stáli v dlhých radoch na čerpacích staniciach v Havane.

Karibský ostrovný štát zažíva v súčasnosti najhoršiu hospodársku krízu za posledné desaťročia. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel preto krok Trumpa odsúdil ako pokus o „udusenie“ kubánskej ekonomiky. Podobne na sociálnej sieti Rodríguez označil hrozbu šéfa Bieleho domu za „brutálny akt agresie“ voči Kube a jej obyvateľom.

Lavrov v telefonáte s kubánskym ministrom zopakoval, že „ekonomický a vojenský tlak na Kubu vrátane prerušenia dodávok energie na ostrov je neprijateľný“. Pre prerušenie dodávok podľa neho hrozí vážne zhoršenie hospodárskej a humanitárnej situácie na Kube. Lavrov tiež zopakoval „pevný záväzok Moskvy naďalej poskytovať Kube potrebnú politickú a materiálnu podporu“, uviedla AFP.

Napätie medzi Kubou a Spojenými štátmi sa ešte viac vystupňovalo po tom, čo americké špeciálne jednotky začiatkom januára zadržali a vyviezli z vlasti venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Práve Venezuela bola kľúčovým zdrojom vývozu ropy na Kubu.

Zdroj: Info.sk, TASR
