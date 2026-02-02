  • Články
EÚ pripravuje 20. balík sankcií voči Rusku

  • DNES - 16:24
  • Brusel/Kyjev
EÚ pripravuje 20. balík sankcií voči Rusku

Európska únia v dohľadnom čase predstaví svoj 20. balík sankcií voči Rusku.

V príspevku na sociálnej sieti X, zverejnenom po telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, to v pondelok potvrdila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Agentúra Bloomberg s odkazom na svoje zdroje uviedla, že súčasťou nového sankčného balíka má byť aj zákaz dovozu medi a niektorých platinových kovov z Ruska.

Predsedníčka EK dodala, že cieľom je zvýšiť tlak na Rusko, aby zasadlo k rokovaciemu stolu s úprimným zámerom dosiahnuť mier. So Zelenským sa rozprávala niekoľko dní pred ďalším kolom rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine, ktoré sa bude konať 4. a 5. februára v Abú Zabí.

Von der Leyenová vo svojom príspevku pripomenula, že „sa blížime k štvrtému roku brutálnej vojny proti Ukrajine a Rusko naďalej stupňuje svoje úsilie páchať vojnové zločiny, útočí na civilnú infraštruktúru a obytné domy“.

Ursula von der Leyenová ubezpečila, že podpora Európy pre Ukrajinu zostáva neochvejná. Doplnila, že v súčasnej situácii, keď na Ukrajine panuje extrémne chladné počasie a ruské útoky vyradili časť jej energetických systémov, spojenci posielajú na Ukrajinu stovky generátorov.

Pripomenula, že Európska komisia nedávno predstavila legislatívny balík na zabezpečenie pôžičky pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur na nasledujúce dva roky. Okrem toho EÚ spolu s Ukrajinou a Spojenými štátmi postupuje smerom k jednotnému spoločnému rámcu zameranému na hospodársku prosperitu a obnovu Ukrajiny.

Prezident Zelenskyj vo svojom príspevku na sociálnych sieťach uviedol, že ukrajinské vedenie pokračuje v synchronizácii sankcií s Európskou úniou. Informoval o tom, že podpísal výnos o uvalení sankcií voči spoločnostiam, ktoré poskytujú služby ruskej tzv. tieňovej flotile prepravujúcej ropu vyťaženú v Rusku.

Zároveň pripomenul, že Európska únia minulý týždeň vo svojej jurisdikcii zosúladila sankcie voči šiestim ruským propagandistom a osobám zapojeným do kybernetických útokov proti Ukrajine a jej partnerom. „Bojujeme proti každému pokusu ruského režimu destabilizovať situáciu na Ukrajine,“ zdôraznil ukrajinský prezident.

Dodal, že EÚ pracuje na 20. balíku sankcií proti Rusku, ktorý by mal byť prijatý do konca februára. Zelenskyj ocenil, že EÚ pri jeho príprave zohľadnila mnohé návrhy Ukrajiny.

Zdroj: Info.sk, TASR
