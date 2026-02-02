  • Články
SaS: Pri dotácii PPA na penzión v Malante nebola naplnená zmluva

  • DNES - 16:22
  • Nitra
Vidiecky dom Malanta neďaleko Nitry nemal podľa opozičnej strany SaS dostať žiadnu dotáciu z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

V pondelok to na tlačovej konferencii v Nitre skonštatovala poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková, podľa ktorej neboli naplnené základné atribúty zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP).

Dotáciu na výstavbu Vidieckeho domu Malanta, ktorý má podľa SaS väzby na Norberta Bödöra, získala firma SL-Stone. „Bola jej schválená dotácia na stavbu tohto penziónu deň pred voľbami v roku 2016, teda v čase jednofarebnej vlády Roberta Fica (Smer-SD), keď bol ministrom pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek zo Smeru, ktorý vlastní nehnuteľnosť vedľa Bödöra v Nitrianskych Hrnčiarovciach,“ pripomenula Bajo Holečková.

Podľa jej slov dostala spoločnosť SL-Stone dotáciu na stavbu penziónu na parcelách, ktoré boli v roku 2016 vedené ako orná pôda. „SL-Stone sa zaviazal, že do 30. septembra 2016 predloží všetky potrebné doklady vrátane stavebného povolenia. Stavebné povolenie však k tomuto dátumu nemohla táto firma získať, pretože pozemok sa nachádzal na ornej pôde, a to až do 11. decembra 2016, keď začal platiť nový územný plán v obci Nitrianske Hrnčiarovce. Čiže nebolo možné, aby do 30. septembra 2016 predložili stavebné povolenie, ktoré bolo súčasťou žiadosti,“ zdôraznila Bajo Holečková.

Firma SL-Stone tak podľa poslankyne nedodržala podmienky zmluvy a peniaze, ktoré získala, jej nemali byť vyplatené. „V samotnej zmluve sa píše, že neplnenie povinnosti prijímateľom sa považuje za porušenie zmluvy o poskytovaní NFP podstatným spôsobom. Jednoznačne sa tu hovorí, keďže ide o podstatné porušenie zmluvy, že tie peniaze nemali byť vyplatené,“ doplnila Bajo Holečková.

Poslanec SaS Alojz Hlina okrem toho skonštatoval, že vo Vidieckom dome Malanta sa, podobne ako v penzióne Fafokan, nedá ubytovať. „My sme to skúšali, ale nebolo nám to umožnené. To dokazuje, že oni nikdy nikoho ani nechceli ubytovať. Ten penzión nebol postavený na to, aby tam boli turisti, aby sa platila miestna daň, aby sa odvádzala DPH, aby tam boli zamestnané chyžné, fungovala tam nejaká kuchyňa. To vôbec nebolo robené na to, ale zaplatili to naši a európski daňoví poplatníci,“ vyhlásil Hlina.

Predseda SaS Branislav Gröhling aj v súvislosti s dotáciami na penzióny hovorí o šírení mafiánskych praktík. „A proti tomu chceme bojovať. Preto sme prišli aj sem do Nitry s našou deklaráciou a petíciou Slováci proti mafii. Na nitrianskom Svätoplukovom námestí sa v pondelok o 17.00 h koná podujatie, na ktorom budeme zbierať podpisy. Do Národnej rady (NR) SR sme predložili súbor opatrení, ktoré majú bojovať proti nespravodlivosti a pomôžu v boji proti mafii. Až budeme mať 100.000 podpisov, tak tento balík opatrení prinesieme do NR SR. Aj takýmto spôsobom chceme bojovať proti mafiánskym praktikám, ktoré sú v tomto štáte stále viac a viac viditeľné,“ povedal Gröhling.

Zdroj: Info.sk, TASR
