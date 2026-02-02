  • Články
Rusi v januári zrýchlili postup na Ukrajine

  • DNES - 16:14
  • Kyjev
Rusi v januári zrýchlili postup na Ukrajine

Postup ruských síl bojujúcich na Ukrajine sa v januári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zrýchlil.

Výnimkou je východoukrajinský región Donbas, kde sa ich ofenzíva, naopak, spomalila. Vyplýva to z analýzy agentúry AFP. Ruské jednotky podľa nej dobyli za tento mesiac dvakrát viac ukrajinského územia než v decembri. Informuje o tom TASR.

Územné zisky ruské sily zaznamenali v čase, keď Ukrajina zažíva najchladnejšie počasie za celé obdobie vojny, ktorú proti nej Rusko vedie od začiatku vojenskej invázie z 24. februára 2022.

Analýza údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), ktorý spolupracuje s projektom Critical Threats washingtonského think-tanku American Enterprise Institute, ukázala, že Rusko v januári zabralo 481 kilometrov štvorcových územia Ukrajiny, zatiaľ čo v decembri 244 kilometrov štvorcových.

Údaje zahŕňajú oblasti, ktoré podľa Kyjeva aj vojenských analytikov v súčasnosti kontroluje Rusko, ako aj to územie, ktoré si nárokuje moskovská armáda.

Januárový postup označila AFP za jeden z najväčších zo strany ruských vojsk počas zimného obdobia od začiatku invázie pred takmer štyrmi rokmi.

Francúzska agentúra píše, že po tom, čo Rusko v roku 2022 neuspelo vo svojom zámere bleskovo obsadiť Kyjev a zvrhnúť ukrajinské vedenie v priebehu niekoľkých dní, uviazlo v ukrajinskej obrane. Teraz podľa neho pokračuje v ťažkom postupe na Ukrajine za cenu obrovských ľudských obetí.

Rusko v súčasnosti podľa analýzy AFP kontroluje 19,5 percenta územia svojho západného a menšieho suseda. Z toho približne tretinu - vrátane Krymského polostrova anektovaného v roku 2014 - mala Moskva alebo ňou podporovaní separatisti pod kontrolou ešte pred februárom 2022.

Rusko si pritom nárokuje aj tie oblasti Ukrajiny, ktoré dosiaľ úplne nedobylo. Ide predovšetkým o región Donbas na východe Ukrajiny, kde ležia aj Donecká a Luhanská oblasť. V Doneckej oblasti má ruská armáda pod kontrolou asi 80 percent územia, zatiaľ čo susednú Luhanskú oblasť dobylo takmer úplne celú.

Rusko, ktoré teraz podľa AFP ovláda asi 83 percent územia Donbasu a obsadiť jeho zvyšok by mu pri súčasnom tempe trvalo ďalších 18 mesiacov, opakovane pohrozilo, že neprestane so svojou ofenzívou, ak mu Ukrajina dobrovoľne neodovzdá zvyšok Doneckej oblasti. Kyjev túto požiadavku odmieta a varuje, že ústupky Rusko iba posilnia.

Územná otázka tak napriek trojstranným rokovaniam Ukrajiny, Ruska a USA zostáva kľúčovým sporným bodom.

Zdroj: Info.sk, TASR
