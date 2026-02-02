  • Články
Pozor, hrozí infekcia! Takýto pach v nechtovom štúdiu neignorujte

  • DNES - 18:34
  • Svet
Ako sa vyhnúť infekcii v nechtovom štúdiu? Varovné znaky nízkej kvality si všimnete už pri vstupe.

Paronychia, alebo zápal nechtov, vzniká po prieniku baktérií do pokožky v blízkosti nechtového lôžka. Ako vysvetľuje zdravotnícke zariadenie Cleveland Clinic, väčšinou nespôsobuje závažné zdravotné komplikácie a obvykle odznieva po podaní antibiotík.

K zápalu nechtov najčastejšie dochádza u ľudí, ktorí:

  • prichádzajú do styku s dráždivými látkami vrátane chemikálií a čistiacich prostriedkov
  • si obhrýzajú nechty a nechtovú kožtičku
  • trpia niektorými kožnými poruchami
  • pracujú s vodou, napríklad barmani alebo umývači riadu

K vzniku zápalu môže dôjsť aj po nedôslednom ošetrení v nechtovom štúdiu. Ak sa chcete vyhnúť nepríjemnostiam, už pri vstupe sledujte niekoľko varovných signálov.

4 veci, ktoré netreba prehliadať

Dermatologička Amanda Zubeková sa na Zdravotníckej fakulte Yaleovej univerzity venuje predovšetkým ochoreniam nechtov. V rozhovore pre denník The New York Post preto prezradila niekoľko varovných dignálov, ktoré podľa nej svedčia o pochybnej kvalite nechtového štúdia.

1. Silný chemický zápach

Podľa Zubekovej by kvalitné štúdio malo vyzerať a voňať čisto. „Ak cítite silný chemický zápach, môže ísť o problém s vetraním,“ spresnila.

Pôvodcom takéhoto pachu môže byť acetón používaný v odlakovačoch alebo toluén, ktorý sa pridáva do niektorých lakov na nechty. Intenzívne výpary z nich vedú k podráždeniu dýchacích ciest, nevoľnosti až bolesti hlavy.

Pri nekvalitnom vetraní sa v štúdiu tiež hromadí vlhkosť, ktorá podporuje rast a množenie baktérií a plesní.

2. Nesprávna sterilizácia

Pilníky a separátory na prsty by sa po každom použití mali vyhodiť. „Pre každého klienta treba otvoriť nové, sterilizované pomôcky,“ vysvetlila dermatologička.

Pomôcky na opätovné použitie je medzi sedeniami potrebné sterilizovať v špeciálnej rúre. Ak môžete, vyhnite sa vírivkovým kúpeľom na nohy, radí Zubeková. V tryskách vaničiek sa totiž často vyskytujú baktérie.

3. Nedodržiavanie hygieny

Po kontrole priestorov štúdia sa zamerajte na samotných pracovníkov. Všimnite si, či pre každého klienta používajú osobitný set rukavíc, a či si po manipulácii s nechtami umývajú ruky.

4. Agresívna manipulácia

Zubeková varuje pred nechtármi a nechtárkami, ktorí pri pilníkovaní a čistení nechtov postupujú agresívne. Príliš silný tlak na nechty a kožtičku môže viesť k vzniku krvácania, bolesti a infekcie.

Pri zatláčaní kožtičky by okrem toho nemali používať ostré nástroje.

Príznaky infekcie nechtov

Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Ako približuje Cleveland Clinic, príznaky infekcie nechtov sa obvykle dostavia niekoľko hodín až dní po kontaminácii. Najčastejšie zasahujú do kožtičky v blízkosti nechta:

  • bolesť, opuchnutie a citlivosť v okolí nechta
  • začervenanie pokožky
  • pokožka okolo nechta je teplá na dotyk
  • pod kožou sa hromadí hnis, môže vzniknúť biely alebo žltkastý absces

Infekcia nechtov sa lieči pomocou antibiotík. V prípade, že sa na postihnutom mieste hromadí hnis alebo vzniká absces, lekár môže navrhnúť zákrok na ich odstránenie.

Zdroj: Info.sk, DP, nypost.com, clevelandclinic.org
