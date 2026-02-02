Pozor, hrozí infekcia! Takýto pach v nechtovom štúdiu neignorujte
Ako sa vyhnúť infekcii v nechtovom štúdiu? Varovné znaky nízkej kvality si všimnete už pri vstupe.
Paronychia, alebo zápal nechtov, vzniká po prieniku baktérií do pokožky v blízkosti nechtového lôžka. Ako vysvetľuje zdravotnícke zariadenie Cleveland Clinic, väčšinou nespôsobuje závažné zdravotné komplikácie a obvykle odznieva po podaní antibiotík.
K zápalu nechtov najčastejšie dochádza u ľudí, ktorí:
- prichádzajú do styku s dráždivými látkami vrátane chemikálií a čistiacich prostriedkov
- si obhrýzajú nechty a nechtovú kožtičku
- trpia niektorými kožnými poruchami
- pracujú s vodou, napríklad barmani alebo umývači riadu
K vzniku zápalu môže dôjsť aj po nedôslednom ošetrení v nechtovom štúdiu. Ak sa chcete vyhnúť nepríjemnostiam, už pri vstupe sledujte niekoľko varovných signálov.
4 veci, ktoré netreba prehliadať
Dermatologička Amanda Zubeková sa na Zdravotníckej fakulte Yaleovej univerzity venuje predovšetkým ochoreniam nechtov. V rozhovore pre denník The New York Post preto prezradila niekoľko varovných dignálov, ktoré podľa nej svedčia o pochybnej kvalite nechtového štúdia.
1. Silný chemický zápach
Podľa Zubekovej by kvalitné štúdio malo vyzerať a voňať čisto. „Ak cítite silný chemický zápach, môže ísť o problém s vetraním,“ spresnila.
Pôvodcom takéhoto pachu môže byť acetón používaný v odlakovačoch alebo toluén, ktorý sa pridáva do niektorých lakov na nechty. Intenzívne výpary z nich vedú k podráždeniu dýchacích ciest, nevoľnosti až bolesti hlavy.
Pri nekvalitnom vetraní sa v štúdiu tiež hromadí vlhkosť, ktorá podporuje rast a množenie baktérií a plesní.
2. Nesprávna sterilizácia
Pilníky a separátory na prsty by sa po každom použití mali vyhodiť. „Pre každého klienta treba otvoriť nové, sterilizované pomôcky,“ vysvetlila dermatologička.
Pomôcky na opätovné použitie je medzi sedeniami potrebné sterilizovať v špeciálnej rúre. Ak môžete, vyhnite sa vírivkovým kúpeľom na nohy, radí Zubeková. V tryskách vaničiek sa totiž často vyskytujú baktérie.
3. Nedodržiavanie hygieny
Po kontrole priestorov štúdia sa zamerajte na samotných pracovníkov. Všimnite si, či pre každého klienta používajú osobitný set rukavíc, a či si po manipulácii s nechtami umývajú ruky.
4. Agresívna manipulácia
Zubeková varuje pred nechtármi a nechtárkami, ktorí pri pilníkovaní a čistení nechtov postupujú agresívne. Príliš silný tlak na nechty a kožtičku môže viesť k vzniku krvácania, bolesti a infekcie.
Pri zatláčaní kožtičky by okrem toho nemali používať ostré nástroje.
Príznaky infekcie nechtov
Ako približuje Cleveland Clinic, príznaky infekcie nechtov sa obvykle dostavia niekoľko hodín až dní po kontaminácii. Najčastejšie zasahujú do kožtičky v blízkosti nechta:
- bolesť, opuchnutie a citlivosť v okolí nechta
- začervenanie pokožky
- pokožka okolo nechta je teplá na dotyk
- pod kožou sa hromadí hnis, môže vzniknúť biely alebo žltkastý absces
Infekcia nechtov sa lieči pomocou antibiotík. V prípade, že sa na postihnutom mieste hromadí hnis alebo vzniká absces, lekár môže navrhnúť zákrok na ich odstránenie.
