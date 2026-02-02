  • Články
Babiš: Spor Motoristov s prezidentom vládu zaťažuje, Macinka komunikáciu zmení

Babiš: Spor Motoristov s prezidentom vládu zaťažuje, Macinka komunikáciu zmení

Český minister zahraničných vecí a životného prostredia a tiež predseda strany Motoristi sebe Petr Macinka zmení podľa premiéra ČR Andreja Babiša spôsob komunikácie.

S ministrom si vraj „vyjasnil“, že nie je potrebné komunikovať konfrontačne. Povedal to v pondelok na tlačovej konferencii po rokovaní vlády. Zdôraznil, že spor Motoristov s prezidentom Petrom Pavlom zaťažuje vládu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

My nemáme žiadny záujem o eskaláciu sporu medzi Motoristami a pánom prezidentom. Aby mal vplyv na vládu, to určite nechceme. Predpokladám, že s pánom prezidentom sa dohodneme, ako budeme spolu fungovať,“ reagoval na otázku, čo očakáva od stredajšej schôdzky na Pražskom hrade, na ktorú premiéra pozval Pavel.

Babiš sa podľa svojich slov v pondelok dohodol s Macinkom na tom, že spor už nebude ďalej eskalovať. „Vyjasňovali sme si, že nie je potrebné komunikovať konfrontačne... Pán Macinka povedal, že zmení svoj spôsob komunikácie. Tento spor nás zaťažuje, my oň nemáme záujem. Ľuďom skôr chceme komunikovať, čo pre nich robíme,“ vysvetlil Babiš.

V utorok sa v Poslaneckej snemovni začne mimoriadna schôdza, na ktorej sa chce opozícia v reakcii na kauzu Macinkových SMS správ pokúsiť vysloviť vláde nedôveru. Premiér avizoval, že na nej vystúpi s prejavom. Považuje ju však za zbytočnú, keďže opozičných poslancov je 92 a na vyslovenie nedôvery je potrebných najmenej 101 hlasov. „Je to len pokus hovoriť ľuďom nezmysly,“ dodal Babiš.

Zdroj: Info.sk, TASR
