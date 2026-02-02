  • Články
Maďarsko žaluje EÚ za nariadenie zákazu dovozu ruskej energie

  • DNES - 15:45
  • Budapešť
Maďarsko podalo žalobu na Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) kvôli nariadeniu o postupnom ukončení dovozu ruského zemného plynu REPowerEU.

K tomu, aby bolo možné súdny proces dotiahnuť, je potrebné, aby vládny blok Fidesz-KDNP vyhral aprílové parlamentné voľby. Podľa servera hirado.hu to povedal v pondelok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Šéf rezortu diplomacie poznamenal, že rozhodnutie zakazujúce členským štátom Európskej únie nakupovať ruskú ropu a zemný plyn bolo v pondelok oficiálne zverejnené.

Chcel by som objasniť, že z pohľadu Maďarska existujú len drahšie a menej spoľahlivé riešenia. Bez ruskej ropy a zemného plynu nemožno zaručiť ani bezpečnosť dodávok energie v krajine, ani nie je možné udržať výsledky zníženia účtov za energie,“ zdôraznil Szijjártó.

Ako dodal, maďarská vláda s týmto cieľom podala žalobu na SDEÚ, v ktorej žiada o zrušenie tohto opatrenia.

Szijjártó spresnil, že maďarská vláda sa vo svojom podaní odvoláva na to, že Brusel nemal právo urobiť takéto rozhodnutie, pretože dovoz energetických zdrojov by sa dal zakázať iba prostredníctvom sankcií, ktoré by si vyžadovali jednomyseľné rozhodnutie. „Je vtip, že prijali opatrenie maskované ako obchodná politika,“ podotkol.

Druhým argumentom Budapešti je, že EÚ nemá právomoc prijať takéto opatrenie, keďže Zmluva jasne stanovuje, že každý členský štát si môže sám rozhodnúť, od koho a z akých zdrojov bude nakupovať energiu. „Po tretie, Európska únia má pravidlo s názvom „princíp energetickej solidarity“. To prakticky znamená, že dodávky energie do krajín EÚ musia byť bezpečné. Toto rozhodnutie Bruselu samozrejme porušuje, najmä v prípade Maďarska,“ dodal maďarský minister.

Podľa jeho slov, k tomu aby tento súdny spor bol dovedený do konca, je potrebné, aby Fidesz vyhral voľby, pretože sa zdá, že v strane TISZA sú experti z medzinárodného energetického sveta, ktorí predtým lobovali za to, aby Maďarsko namiesto lacného zdroja energie z Ruska nakupovalo drahšie od západných spoločností.

Zdroj: Info.sk, TASR
