Pondelok, 2.2.2026Meniny má Erik, Erika
Bratislava

Šimečka: Premiér by mal povedať, či sa stretol s Epsteinom a Bannonom

Komunikácia Epsteina s Miroslavom Lajčákom podľa Šimečku naznačuje, že k stretnutiu mohlo dôjsť.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) by mal podľa predsedu opozičného PS Michala Šimečku jasne odpovedať na otázky, či sa stretol so zosnulým americkým predátorom Jeffreym Epsteinom a s bývalým poradcom prezidenta Donalda Trumpa Stevom Bannonom. Je to podľa neho naznačené v komunikácii Epsteina s bývalým premiérovým poradcom Miroslavom Lajčákom, ktorú zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti. Šimečka to uviedol počas pondelkovej tlačovej konferencie.

Miroslav Lajčák doslova ponúkal Roberta Fica ako jedného z lídrov alebo protagonistov Bannonovho projektu krajnej pravice v rámci Európskej únie a dokonca sa tam hovorilo o nejakých možných finančných sponzorských daroch, ktoré by sa na takom stretnutí mali prejednávať. Takže, pán premiér, absolvovali ste tieto stretnutia? Ak nie, tak to, prosím, vyvráťte,“ uviedol Šimečka. Avizoval, že PS podnikne ďalšie kroky, nespresnil, aké.

Lajčák sa vzdal funkcie

Premiér Fico v sobotu (31. 1.) prijal rezignáciu svojho poradcu Lajčáka, ktorý sa rozhodol vzdať funkcie pre svoju komunikáciu s americkým predátorom Epsteinom. Lajčák sa podľa neho vzdaním funkcie prejavil ako veľký diplomat. Samotný Lajčák viackrát odmietol, že by o zločinoch a podozreniach spájaných s Epsteinom vedel či sa na nich podieľal.

Americké ministerstvo spravodlivosti v piatok (30. 1.) oznámilo, že zverejňuje viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom delikventa Epsteina. V doteraz zverejnených spisoch sa objavili viaceré prominentné osobnosti verejného života vrátane prezidenta USA Trumpa, amerického exprezidenta Billa Clintona či miliardára Elona Muska.

Americký finančník Epstein spáchal samovraždu v roku 2019 vo väzení v New Yorku. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá.

Zdroj: Info.sk, TASR
