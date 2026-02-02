  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 2.2.2026Meniny má Erik, Erika
Bratislava

PS kritizuje prideľovanie eurofondov na vodozádržné opatrenia

  • DNES - 15:12
  • Bratislava
PS kritizuje prideľovanie eurofondov na vodozádržné opatrenia

Opozičné PS kritizuje prideľovanie eurofondov na vodozádržné opatrenia na ministerstve životného prostredia (MŽP).

Približne tri štvrtiny celkovej sumy idú podľa predstaviteľov hnutia veľkopodnikateľom na jazero na golfovom ihrisku, nádrže v lyžiarskom stredisku či podobné projekty. Ministra Tomáša Tarabu (nominant SNS) vyzvali, aby peniaze neposlal. Poslanci Národnej rady SR za PS Michal Šimečka a Tamara Stohlová o tom informovali na pondelkovej tlačovej konferencii.

Taraba chce dať 5,4 milióna eur na vybudovanie dvoch betónových vodných nádrží v lyžiarskom stredisku Bachledka pri Ždiari. Ak si to chceme opäť predstaviť, budú to naozaj obrovské technické betónové vane, obrovské nádrže s objemom niekde okolo 9,5 olympijského bazéna a štyri olympijské bazény. No a teraz sa podržte. Toto precízne vybrané úspešné vodozádržné opatrenie má pomôcť 97 ľuďom,“ upozornila Stohlová na jeden z projektov.

Šimečka podotkol, že MŽP takto podporí bohatých ľudí na úkor občanov. Mestá a obce by podľa neho mohli peniaze z dotačnej výzvy využiť na ochranu občanov pred vplyvmi klimatickej krízy.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Slováci majú v porovnaní 28 krajín najvyššie nároky na elektromobily

Slováci majú v porovnaní 28 krajín najvyššie nároky na elektromobily

DNES - 14:18Ekonomické

Očakávania od elektromobilov sa v rôznych regiónoch sveta líšia. Slováci majú na dojazd elektromobilov, ale aj na rýchlosť nabíjania najvyššie nároky.

ÚRSO: Spoločný trh s elektrinou nefunguje, SR platí viac ako západné štáty

ÚRSO: Spoločný trh s elektrinou nefunguje, SR platí viac ako západné štáty

DNES - 12:30Ekonomické

Slovensko musí na spoločnom trhu EÚ platiť za elektrinu výrazne viac než západné štáty, hoci vyrába takmer najväčší podiel čistej energie na svete.

Do štátneho porovnávača cien pribudnú nové druhy potravín

Do štátneho porovnávača cien pribudnú nové druhy potravín

DNES - 10:19Ekonomické

Do štátneho porovnávača cien cenyslovensko.sk by mohli pribudnúť nové druhy potravín.

Minister Blanár otvoril honorárny konzulát na indonézskom ostrove Bali

Minister Blanár otvoril honorárny konzulát na indonézskom ostrove Bali

DNES - 7:37Ekonomické

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) v pondelok odštartoval svoju návštevu Indonézie otvorením Honorárneho konzulátu SR v meste Kuta na ostrove Bali.

Vosveteit.sk
Ľudia by sa raz mohli „vrátiť zo smrti“ v robotických telách. Futurista tvrdí, že už spravil prvý krokĽudia by sa raz mohli „vrátiť zo smrti“ v robotických telách. Futurista tvrdí, že už spravil prvý krok
Február na Netflixe začal obzvlášť silno. Toto sú filmové a seriálové bomby, ktoré prídu počas tohto týždňaFebruár na Netflixe začal obzvlášť silno. Toto sú filmové a seriálové bomby, ktoré prídu počas tohto týždňa
Slováci vo veľkom hlásia, že im chodia podvodné balíky na dobierku. Takto spoznáš, že ide o pascuSlováci vo veľkom hlásia, že im chodia podvodné balíky na dobierku. Takto spoznáš, že ide o pascu
Video z frontu zachytáva, ako sa ruskí vojaci vzdávajú ukrajinskému bojovému robotovi Droid TWVideo z frontu zachytáva, ako sa ruskí vojaci vzdávajú ukrajinskému bojovému robotovi Droid TW
Vedci varujú pred novou a desivou formou manipulácie. To, čo čítaš v diskusiách na sociálnych sieťach, nemusí byť skutočnéVedci varujú pred novou a desivou formou manipulácie. To, čo čítaš v diskusiách na sociálnych sieťach, nemusí byť skutočné
Američania majú novú technológiu. Ich drony už nie sú viazané na batérie a palivo, vo vzduchu môžu zostať takmer nepretržiteAmeričania majú novú technológiu. Ich drony už nie sú viazané na batérie a palivo, vo vzduchu môžu zostať takmer nepretržite
Vďaka týmto 4 jednoduchým gestám sa šoférovanie s Google Mapami stane oveľa bezpečnejšímVďaka týmto 4 jednoduchým gestám sa šoférovanie s Google Mapami stane oveľa bezpečnejším
Desivá tvár humanoidného robota EMO sa naučila presnejšie hýbať perami vďaka zrkadlu a videám z YouTubeDesivá tvár humanoidného robota EMO sa naučila presnejšie hýbať perami vďaka zrkadlu a videám z YouTube
Rakovina nás už neprekvapí, hovoria vedci: Vyvinuli nový nástroj, ktorý dokáže predvídať, ako sa bude vyvíjaťRakovina nás už neprekvapí, hovoria vedci: Vyvinuli nový nástroj, ktorý dokáže predvídať, ako sa bude vyvíjať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP