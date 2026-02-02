Peskov: Rusko sa usiluje o zmiernenie napätia v otázke jadrového programu Iránu
- DNES - 14:42
- Moskva
Rusko sa neustále snaží zmierniť napätie v súvislosti s Iránom a jeho jadrovým programom, vyhlásil v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Moskva podľa neho už dávno ponúkla svoje služby na spracovanie alebo skladovanie iránskeho obohateného uránu, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
„Táto téma je na programe už dlho,“ odpovedal Peskov na otázku, či Rusko diskutuje s Iránom a Spojenými štátmi o možnosti prevzatia iránskeho obohateného uránu.
„Rusko už dlhodobo ponúka svoje služby ako možnú alternatívu, ktorá by mohla viesť k odstráneniu určitých zdrojov napätia pre viaceré krajiny,“ vyhlásil Peskov.
„V súčasnosti Rusko pokračuje vo svojich snahách, udržiava kontakty so všetkými zainteresovanými stranami a je naďalej pripravené zmierňovať napätie okolo Iránu v rámci svojich možností,“ dodal hovorca Kremľa.
Spojené štáty sa od opätovného nástupu Donalda Trumpa do funkcie prezidenta intenzívne snažia zabrániť Iránu vo vývoji jadrovej zbrane. Teherán však opakovane tvrdí, že jeho jadrový program slúži výlučne na mierové účely.
