Trump sa za vtip o Epsteinovom ostrove vyhráža moderátorovi cien Grammy

Americký prezident Donald Trump pohrozil moderátorovi hudobných cien Grammy Trevorovi Noahovi žalobou.

Rozhneval ho žart, v ktorom Noah porovnával Trumpovu snahu o Grónsko s ostrovom zosnulého predátora Jeffreyho Epsteina. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Šéf Bieleho domu komika nazval „absolútnym úbožiakom“. „Vyzerá to tak, že pošlem svojich právnikov, aby zažalovali tohto úbohého, patetického, netalentovaného a hlúpeho moderátora o veľké peniaze,“ vyhlásil na svojej platforme Truth Social.

Noah v nedeľu pri udeľovaní ceny za pieseň roka žartoval slovami: „Pieseň roka - to je Grammy, ktorú chce získať každý umelec skoro rovnako, ako Trump chce Grónsko, čo dáva zmysel, pretože Epsteinov ostrov je preč a teraz potrebuje nejaký nový, kde by sa mohli stretávať s Billom Clintonom“. Išlo o odkaz na Trumpove vyhlásenia o potrebe získať dánsky autonómny ostrov Grónsko pre národnú bezpečnosť USA.

Noah nesprávne tvrdil, že Donald Trump a Bill Clinton trávili čas na Epsteinovom ostrove. Nesprávne!... nemôžem hovoriť za Billa, ale ja som na Epsteinovom ostrove nikdy nebol, ani len v jeho okolí, a až do dnešnej noci, kedy zaznelo toto klamlivé a urážlivé tvrdenie, som z toho nikdy nebol obvinený, a to ani falošnými médiami,“ vyhlásil prezident. „Noah, totálny úbožiak, by si mal radšej zistiť fakty a to čo najskôr,“ vyhlásil Trumpa a kritizoval aj samotné ceny Grammy.

Jeffrey Epstein bol americký finančník a odsúdený delikvent, ktorý sa stal škandálnym symbolom pre zneužívanie maloletých dievčat v prospech prominentných klientov. Jeho smrť vo väzbe v roku 2019 úrady označili za samovraždu. To vyvolalo špekulácie o vražde vzhľadom na jeho kontakty s vplyvnými celebritami, miliardármi a politikmi.

Trump a Epstein boli istý čas blízkymi spolupracovníkmi. Na dôsledky škandálu s Epsteinom už doplatil odňatím titulov a vojenských hodností brat britského kráľa Karola III. Andrew. Z funkcie tiež odstúpil britský labouristický politik Peter Mandelson.

Zdroj: Info.sk, TASR
