Obec na západe varuje psíčkarov: Spamätajte sa!
Starosta varoval psíčkarov pred nezodpovedným správaním, mnohým hrozí pokuta.
Obec Nitrianske Rudno upozornila obyvateľov na množiaci sa počet psích výkalov v uliciach. Ako na sociálnej sieti informoval starosta Robert Štrbák, exkrementy prekážajú najmä pri kosení verejnej zelene.
„Práve som sa vrátil z prechádzky a poviem vám,že by sa dalo tých pozostatkov po domácich miláčikoch nazbierať za tatru. Viete si predstaviť aké je to príjemné, keď zamestnanci obce kosia a všade samé exkrementy?“ písal Štrbák v príspevku. Zároveň vyzval vlastníkov psov, aby „sa spamätali“.
Za nedodržanie zákona hrozí pokuta
Podmienky zbierania psích výkalov na prechádzke so psom určuje zákon z roku 2002:
„Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.“
Podmienky o čistení verejných priestranstiev v prípade ich znečistenia psom majú stanovovať samotné obce všeobecne záväzným nariadením.
V prípade, že majiteľ psa neodstráni výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo, dopúšťa sa podľa zákona priestupku, za ktorý možno udeliť pokutu vo výške až 65 eur.
„Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru.“
Prečo zbierať psie výkaly
Obec Nitrianske Rudno v súvislosti s nezodpovedným správaním psíčkarov upozornila na dôvody, pre ktoré je potrebné zbierať psie exkrementy. Ako informovala, výkaly obsahujú baktérie ako E. coli alebo salmonela, a parazity, ktoré sú nebezpečné aj pre ľudí a iné zvieratá.
Austrálska veterinárna nemocnica WoofPurNay upozorňuje, že psie výkaly môžu kontaminovať vodu a oblasti, v ktorých sa kúpu ľudia. „Pri daždi sa psie výkaly a iné kontaminanty zmývajú do rezervoárov vody, odkiaľ prenikajú do blízkych potokov, riek a iných vodných plôch,“ varovala.
Rovnako upozornila na mylnú informáciu, podľa ktorej psie výkaly dokážu poslúžiť ako hnojivo. Kvôli vysokému obsahu kyselín a dusíka psie výkaly naopak ničia kvalitu trávnika, a zanechávajú na ňom žlté a hnedé škvrny.
