Zelenskyj prikázal armáde reagovať na ruské útoky na železničnú infraštruktúru
- DNES - 13:13
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prikázal veleniu armády reagovať na narastajúci počet ruských útokov proti dopravnej infraštruktúre. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Ruská armáda sa naďalej zameriava na teror proti našej logistike – predovšetkým železničnej infraštruktúre. Konkrétne došlo k útokom v Dnepropetrovskej oblasti a v Záporoží,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach.
Doplnil, že energetický systém krajiny zostáva vážne poznačený nedávnymi ruskými útokmi infraštruktúru. Podľa jeho slov je v hlavnom meste Kyjev stále viac než 200 budov bez vykurovania, zatiaľ čo teploty v oblasti klesli na mínus 17 stupňov Celzia.
Zelenskyj informoval o útokoch na niektoré energetické objekty v oblastiach pri fronte a v pohraničí. Dodal, že nedošlo k „cieleným útokom ruských rakiet ani iránskych dronov typu Šáhid na energetickú infraštruktúru“.
Druhé kolo trojstranných rozhovorov medzi vyslancami Ruska, Ukrajiny a Spojených štátov o zastavení vojny na Ukrajine sa uskutoční v stredu a vo štvrtok v Abú Zabí. V pondelok to potvrdil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Slovenských lyžiarov zasypala lavína, jeden zomrel
Jedného lyžiara sa nepodarilo zachrániť.
Orbán pripomenul Maďarom priaznivé opatrenia vlády
Maďarov čaká vo februári dobrý mesiac, napísal v pondelok v príspevku na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.
Wadephul: USA sú Nemecku napriek nezhodám stále bližšie ako Čína
Vzdialenosť Nemecka od Spojených štátov a Číny nie je rovnaká a vždy bude bližšie k Washingtonu napriek nedávnym nezhodám, vyhlásil minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok v Singapure.
Medvedev odmieta tvrdenia o ruskej a čínskej hrozbe pre Grónsko
Ruský exprezident a podpredseda Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev v pondelok označil tvrdenia Západu o ruskej a čínskej hrozbe pre Grónsko za vymyslené „hrôzostrašné príbehy“.