ÚRSO: Spoločný trh s elektrinou nefunguje, SR platí viac ako západné štáty
- DNES - 12:30
- Bratislava
Slovensko musí na spoločnom trhu EÚ platiť za elektrinu výrazne viac než západné štáty, hoci vyrába takmer najväčší podiel čistej energie na svete.
Upozornil na to v pondelok Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), podľa ktorého spoločný trh s elektrinou v EÚ riadne nefunguje.
„Elektriny vyrobenej na Slovensku máme prebytok a navyše je oveľa čistejšia ako zo štátov, ktoré sú nám často dávané za vzor, ako je Rakúsko či Španielsko, či dokonca proklamovaný líder v budovaní obnoviteľných zdrojov Nemecko. Napriek tomu sme nútení elektrinu draho nakupovať na spoločnom trhu, čo ruinuje náš priemysel i domácnosti,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
ÚRSO vypracoval analýzu, z ktorej vyplýva, že spoločný vnútorný trh EÚ s elektrinou dlhodobo nefunguje. Slovensko, napriek prebytku vlastnej a navyše „zelenej“ jadrovej výroby, ktorá nás radí na popredné miesto na svete, musí na spoločnom trhu EÚ platiť za elektrinu neprimerane vysoké ceny, oveľa viac ako napríklad Nemecko, ktoré samo elektrinu vyrába aj z „nečistých“ fosílnych palív.
Aktuálne sa cena elektriny pre Slovensko na burze pohybuje na úrovni tesne pod 100 eur za megawatthodinu (MWh), no v Nemecku je to približne 86 eur a vo Francúzsku iba 50 eur/MWh. Slovensko zároveň vyrába elektrinu s produkciou 95 gramov (g) oxidu uhličitého (CO2) na kilowatthodinu (kWh), čo je výrazne menej ako Nemecko (332 g/kWh), Česko (401 g/kWh), ale aj ako Rakúsko s produkciou 114 g CO2/kWh.
„Z našej analýzy vyplývajú dva hlavné závery. Nesmieme podľahnúť propagande o ďalšom nekoordinovanom budovaní obnoviteľných zdrojov a musíme vytvoriť maximálny tlak na najvyššej úrovni na vysporiadanie sa s nefunkčným spoločným trhom EÚ. Obe hrozby ničia náš priemysel,“ dodal Holjenčík.
