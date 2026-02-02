  • Články
Bratislava

Zrážka áut na frekventovanom úseku: Premávku riadia policajti

  • DNES - 11:57
  • Bratislava
Zrážka áut na frekventovanom úseku: Premávku riadia policajti

Vozidlá po zrážke zostali stáť v koľajisku.

V pondelok doobeda na križovatke na bratislavskom Trnavskom mýte zrazili dve autá. Premávka je aktuálne v úseku riadená dopravnými policajtmi. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

K nehode došlo pred 11.00 h. „Podľa doterajších informácií došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel, pričom v dôsledku nehody zostali vozidlá stáť v koľajisku,“ uviedol Szeiff.

Foto: facebook.com/KRPZBA

Na miesto vyslali rýchlu zdravotnú pomoc aj hasičov. Polícia vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom.

Zdroj: Info.sk, TASR
