Zrážka áut na frekventovanom úseku: Premávku riadia policajti
Vozidlá po zrážke zostali stáť v koľajisku.
V pondelok doobeda na križovatke na bratislavskom Trnavskom mýte zrazili dve autá. Premávka je aktuálne v úseku riadená dopravnými policajtmi. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
K nehode došlo pred 11.00 h. „Podľa doterajších informácií došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel, pričom v dôsledku nehody zostali vozidlá stáť v koľajisku,“ uviedol Szeiff.
Foto: facebook.com/KRPZBA
Na miesto vyslali rýchlu zdravotnú pomoc aj hasičov. Polícia vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom.
