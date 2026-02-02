  • Články
Bratislava

Slovenských lyžiarov zasypala lavína, jeden zomrel

  • DNES - 11:47
  • Graubünden
Slovenských lyžiarov zasypala lavína, jeden zomrel

Jedného lyžiara sa nepodarilo zachrániť.

Skupinu štyroch slovenských lyžiarov zasypala v sobotu popoludní vo švajčiarskom stredisku v oblasti Piz Alv v Ponterisme, ležiacom v kantóne Graubünden, lavína. Jedného lyžiara sa nepodarilo zachrániť, ďalší člen výpravy utrpel zranenia, informuje TASR na základe správ portálov GRHeute a 20min.ch.

Lavína usmrtila 53-ročného Slováka

Podľa oznámenia kantonálnej polície v Graubündene prijalo veliteľstvo Rega (švajčiarska letecká záchranná služba) hlásenie o nešťastí v sobotu krátko po 17.30 h priamo od jedného z členov štvorčlennej skupiny lyžiarov. Zraneného muža, ktorému sa podarilo vyslobodiť spod snehu, previezli záchranári do nemocnice Oberengadin v Samedane.

Ďalšieho, 53-ročného muža, ktorého lavína zasypala, našli záchranári mŕtveho. Do záchrannej akcie boli zapojení psovodi z Alpskej záchrannej služby a dva vrtuľníky Rega. Presné okolnosti tragédie vyšetruje kantonálna polícia Graubünden spolu s prokuratúrou.

Zdroj: Info.sk, TASR
