Zomrel Mikuláš Vareha, v minulosti bol odsúdený za krátenie dane
V obci Malý Kamenec v okrese Trebišov zasahovali v nedeľu (1. 2.) zdravotní záchranári. Pomoc potreboval 63-ročný muž.
Zachrániť sa ho nepodarilo, lekár konštatoval úmrtie. Pre TASR to potvrdila zástupkyňa hovorcu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Martina Frőhlich Činovská. Televízia Joj informovala, že išlo o podnikateľa Mikuláša Varehu.
„Operátor tiesňovej linky 155 na miesto vyslal dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby, 63-ročný muž bol po kardiopulmonálnej resuscitácii transportovaný do nemocnice v Kráľovskom Chlmci,“ uviedla Frőhlich Činovská.
Varehu zadržali v roku 2011. Na základe rozhodnutia súdov z roku 2014 si odpykával trest odňatia slobody za trestné činy skrátenia dane a poistného, ako aj za neodvedenie dane a poistného. Svojím konaním spôsobil štátu škodu veľkého rozsahu, ktorá dosiahla približne 57 miliónov eur. Podmienečne ho prepustili v roku 2019.
Obžaloba prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry ho vinila z realizácie fiktívnych obchodov medzi firmami, ktoré vlastnil alebo riadil. Prostredníctvom týchto transakcií mal štát pripraviť o 58,1 milióna eur. Zemplínsky podnikateľ figuroval ako konateľ a spoločník v 77 firmách, pričom 11 z nich medzi sebou obchodovalo so štepnými púčikmi jabloní a lykožrútmi. Celkovo mali medzi sebou predať viac ako 55 miliónov štepov (euroočiek) a vyše 414 miliónov kusov lykožrútov.
