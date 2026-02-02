Orbán pripomenul Maďarom priaznivé opatrenia vlády
- DNES - 11:14
- Budapešť
Maďarov čaká vo februári dobrý mesiac, napísal v pondelok v príspevku na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.
Pripomenul opatrenia svojej vlády týkajúce sa nielen dôchodcov, ale aj matiek či rodín, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Február je mesiac, kedy sa Maďarom oplatí čakať na poštára,“ uviedol Orbán. Podľa servera 24.hu menoval opatrenia, ktoré by mu mohli pomôcť zostať vo vláde aj po aprílových parlamentných voľbách.
Vo februári sa zvyšuje minimálna mzda o 11 percent.
Dôchodcovia dostanú 13. dôchodok a prvú splátku (štvrtinu) 14. dôchodku. Matky do 40 rokov s dvoma deťmi dostanú prvýkrát mzdu oslobodenú od dane a blíži sa aj zdvojnásobenie rodinného daňového bonusu.
Server dodáva, že vláda od týchto opatrení veľa očakáva, pretože podľa analytikov je vládna strana Fidesz len dva mesiace pred voľbami v zlej pozícii.
Parlamentné voľby v Maďarsku vypísal prezident Tamás Sulyok na 12. apríla, čo je prvý možný zákonný termín pre konanie volieb v danom roku.
