  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 2.2.2026Meniny má Erik, Erika
Bratislava

Polícia pátra po odsúdenom mužovi

  • DNES - 10:49
  • Rimavská Sobota
Polícia pátra po odsúdenom mužovi

50-ročný muž má byť dodaný do výkonu trestu.

Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 50-ročnom odsúdenom Petrovi z Rimavskej Soboty. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Foto: facebook.com/KRPZBB

Menovaný má byť dodaný do výkonu trestu odňatia slobody na základe príkazu Okresného súdu Rimavská Sobota,“ priblížila polícia s tým, že akékoľvek informácie o pobyte muža môže verejnosť oznámiť na telefónnom čísle 158.

Hľadajú aj obvineného Patrika

Pátranie vyhlásila aj prievidzská kriminálka, ktorá hľadá 27-ročného Patrika Paučina z Prievidze. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

"Pátranie bolo vyhlásené z dôvodu potreby jeho prítomnosti pri procesných úkonov," spresnila polícia.

Popis osoby

• približne 170 cm vysoký
• štíhlej postavy
• hnedé vlasy
• modré oči

Foto: facebook.com/KRPZTN

"Akékoľvek informácie o obvinenom Patrikovi, jeho pohybe alebo pobyte nám, prosím, oznámte na známom telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na Polícia SR - Trenčiansky kraj," dodala polícia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zrážka áut na frekventovanom úseku: Premávku riadia policajti

Zrážka áut na frekventovanom úseku: Premávku riadia policajti

DNES - 11:57Domáce

Vozidlá po zrážke zostali stáť v koľajisku.

Zomrel Mikuláš Vareha, v minulosti bol odsúdený za krátenie dane

Zomrel Mikuláš Vareha, v minulosti bol odsúdený za krátenie dane

DNES - 11:21Domáce

V obci Malý Kamenec v okrese Trebišov zasahovali v nedeľu zdravotní záchranári. Pomoc potreboval 63-ročný muž.

Súd zamietol zastaviť exekúciu ministra Šutaja Eštoka

Súd zamietol zastaviť exekúciu ministra Šutaja Eštoka

DNES - 10:35Domáce

Okresný súd Banská Bystrica zamietol zastavenie exekúcie ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka v spore so skupinou policajtov známou ako čurillovci.

Vážna dopravná nehoda: Úsek D1 zatvorili

Vážna dopravná nehoda: Úsek D1 zatvorili

DNES - 8:32Domáce

Premávku odklonili na cestu druhej triedy.

Vosveteit.sk
Február na Netflixe začal obzvlášť silno. Toto sú filmové a seriálové bomby, ktoré prídu počas tohto týždňaFebruár na Netflixe začal obzvlášť silno. Toto sú filmové a seriálové bomby, ktoré prídu počas tohto týždňa
Slováci vo veľkom hlásia, že im chodia podvodné balíky na dobierku. Takto spoznáš, že ide o pascuSlováci vo veľkom hlásia, že im chodia podvodné balíky na dobierku. Takto spoznáš, že ide o pascu
Video z frontu zachytáva, ako sa ruskí vojaci vzdávajú ukrajinskému bojovému robotovi Droid TWVideo z frontu zachytáva, ako sa ruskí vojaci vzdávajú ukrajinskému bojovému robotovi Droid TW
Vedci varujú pred novou a desivou formou manipulácie. To, čo čítaš v diskusiách na sociálnych sieťach, nemusí byť skutočnéVedci varujú pred novou a desivou formou manipulácie. To, čo čítaš v diskusiách na sociálnych sieťach, nemusí byť skutočné
Američania majú novú technológiu. Ich drony už nie sú viazané na batérie a palivo, vo vzduchu môžu zostať takmer nepretržiteAmeričania majú novú technológiu. Ich drony už nie sú viazané na batérie a palivo, vo vzduchu môžu zostať takmer nepretržite
Vďaka týmto 4 jednoduchým gestám sa šoférovanie s Google Mapami stane oveľa bezpečnejšímVďaka týmto 4 jednoduchým gestám sa šoférovanie s Google Mapami stane oveľa bezpečnejším
Desivá tvár humanoidného robota EMO sa naučila presnejšie hýbať perami vďaka zrkadlu a videám z YouTubeDesivá tvár humanoidného robota EMO sa naučila presnejšie hýbať perami vďaka zrkadlu a videám z YouTube
Rakovina nás už neprekvapí, hovoria vedci: Vyvinuli nový nástroj, ktorý dokáže predvídať, ako sa bude vyvíjaťRakovina nás už neprekvapí, hovoria vedci: Vyvinuli nový nástroj, ktorý dokáže predvídať, ako sa bude vyvíjať
NASA si všimla planétu HD 137010 b, ktorá by mohla byť „druhou Zemou“. Správa sa podobne ako naša planétaNASA si všimla planétu HD 137010 b, ktorá by mohla byť „druhou Zemou“. Správa sa podobne ako naša planéta
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP