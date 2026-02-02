Polícia pátra po odsúdenom mužovi
50-ročný muž má byť dodaný do výkonu trestu.
Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 50-ročnom odsúdenom Petrovi z Rimavskej Soboty. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Foto: facebook.com/KRPZBB
„Menovaný má byť dodaný do výkonu trestu odňatia slobody na základe príkazu Okresného súdu Rimavská Sobota,“ priblížila polícia s tým, že akékoľvek informácie o pobyte muža môže verejnosť oznámiť na telefónnom čísle 158.
Hľadajú aj obvineného Patrika
Pátranie vyhlásila aj prievidzská kriminálka, ktorá hľadá 27-ročného Patrika Paučina z Prievidze. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
"Pátranie bolo vyhlásené z dôvodu potreby jeho prítomnosti pri procesných úkonov," spresnila polícia.
Popis osoby
• približne 170 cm vysoký
• štíhlej postavy
• hnedé vlasy
• modré oči
Foto: facebook.com/KRPZTN
"Akékoľvek informácie o obvinenom Patrikovi, jeho pohybe alebo pobyte nám, prosím, oznámte na známom telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na Polícia SR - Trenčiansky kraj," dodala polícia.
