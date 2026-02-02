Súd zamietol zastaviť exekúciu ministra Šutaja Eštoka
Okresný súd Banská Bystrica zamietol zastavenie exekúcie ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) v spore so skupinou policajtov známou ako čurillovci.
Okrem toho im šéf rezortu vnútra musí nahradiť trovy konania. Na sociálnej sieti o tom informoval advokát čurillovcov Peter Kubina. Súd podľa neho rozhodol v piatok (30. 1.).
Minister svoju žiadosť podľa advokáta odôvodnil tým, že v prípade podal návrh na zrušenie rozsudku. „Ako sme pri viacerých príležitostiach v odpovediach na otázky médií upozorňovali, návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie nemá odkladný účinok na právoplatnosť a vykonateľnosť rozsudku a preto nie je zákonným dôvodom čo i len na odklad exekúcie, nie to ešte jej zastavenie. Podľa očakávania tento záver potvrdil aj exekučný súd,“ vysvetlil.
Kubinu podľa jeho slov zaujala časť ministrovej argumentácie. Súdu podľa advokáta uviedol, že je ministrom vnútra, ktorý opakovane verejne prezentuje nesúhlas k činnosti a krokom čurillovcov. Podľa ministra z toho malo byť zrejmé, že ak by vedomosť o spore mal, aktívne by sa bránil. Kubina doplnil, že to opäť vyzerá ako dožadovanie sa privilégia.
„Tu treba len znovu zopakovať, že pred súdom neplatia žiadne privilégiá, len rovnosť pred zákonom. Súdu je a musí byť srdečne jedno, čo strana konania rozpráva a zdieľa na sociálnych sieťach. Súd môže a musí postupovať a rozhodovať len podľa toho, čo strana robí a predkladá v súdnom konaní,“ vyhlásil.
Advokát doplnil, že doterajšia obrana Šutaja Eštoka ministra stála približne 20.000 eur.
Šutaj Eštok sa musí na základe rozsudku Mestského súdu Bratislava IV z 10. septembra 2025 policajtom okolo Jána Čurillu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi. Šiestim policajtom má takisto zaplatiť odškodnenie spolu 90.000 eur, trovy konania a úroky z omeškania.
Ako priblížil právny zástupca policajtov ešte 11. novembra na sociálnej sieti, Šutaj Eštok podľa neho nepreberal elektronickú poštu a súd tak prehral „kontumačne“. Advokát vtedy doplnil, že exekútor ministrovi na účte zablokoval finančné prostriedky na vyplatenie odškodného.
Šutaj Eštok na sociálnej sieti vtedy reagoval, že si za svojimi slovami stojí. Pre svoju pracovnú vyťaženosť portál verejnej správy takmer nepoužíva. Súd podľa neho nezaujímali jeho argumenty. Sudcovi vyčíta aj to, že sa ho nesnažil kontaktovať inak.
Ústavný súd SR v januári odmietol ústavnú sťažnosť ministra vnútra proti rozsudku.
