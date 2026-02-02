Do štátneho porovnávača cien pribudnú nové druhy potravín
- DNES - 10:19
- Bratislava
Do štátneho porovnávača cien cenyslovensko.sk by mohli pribudnúť nové druhy potravín.
Ide napríklad o šošovicu, ryžu, cestoviny, olej alebo viacero druhov ovocia a zeleniny. Informovalo o tom v pondelok Ministerstvo financií (MF) SR s tým, že reaguje najmä na dopyty verejnosti. Návrh vyhlášky má zatiaľ formu predbežnej informácie, zverejnenej na portáli slovlex.sk.
V súčasnosti cenový porovnávač obsahuje podľa MF šesť základných kategórií, v ktorých je 15 druhov potravín a takmer 300 konkrétnych produktov. Po novom by mohlo pribudnúť ďalších približne 23 druhov potravín, ktoré občania v obchodoch nakupujú najčastejšie, pričom rezort financií vychádzal zo spätnej väzby od návštevníkov stránky.
„Ide o úvodnú fázu legislatívneho procesu, ktorou sa spúšťa verejná a odborná diskusia. O definitívnej podobe zoznamu nových potravín sa tak ešte bude diskutovať aj so zástupcami samotných obchodných reťazcov,“ avizovalo ministerstvo.
Hlavným cieľom štátneho porovnávača cien potravín je podľa MF mať prehľad o cenách, porovnať si hodnotu nákupu a pri návšteve obchodu aj reálne ušetriť. „Vďaka porovnaniu nákupného zoznamu, ktorý si občania môžu ´vyklikať´ na stránke z dostupných potravín, vedia na jednom nákupe ušetriť aj viac ako 20 % z výslednej ceny. Práve taký môže byť rozdiel v cene rovnakého alebo porovnateľného nákupu medzi najdrahším a najlacnejším obchodom,“ priblížil rezort.
Zároveň pripomenul, že od spustenia cenového porovnávača MF postupne vylepšovalo jeho funkcionality a pridávalo nové, aby zákazníkom uľahčilo výber obľúbených predajní aj samotných produktov. „Výrazný pokrok v orientácii zákazníkov priniesla interaktívna mapa, umožňujúca vyhľadávanie predajní podľa aktuálnej polohy užívateľa,“ doplnilo ministerstvo.
