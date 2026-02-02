  • Články
Pondelok, 2.2.2026Meniny má Erik, Erika
Bratislava

Do štátneho porovnávača cien pribudnú nové druhy potravín

Do štátneho porovnávača cien cenyslovensko.sk by mohli pribudnúť nové druhy potravín.

Ide napríklad o šošovicu, ryžu, cestoviny, olej alebo viacero druhov ovocia a zeleniny. Informovalo o tom v pondelok Ministerstvo financií (MF) SR s tým, že reaguje najmä na dopyty verejnosti. Návrh vyhlášky má zatiaľ formu predbežnej informácie, zverejnenej na portáli slovlex.sk.

V súčasnosti cenový porovnávač obsahuje podľa MF šesť základných kategórií, v ktorých je 15 druhov potravín a takmer 300 konkrétnych produktov. Po novom by mohlo pribudnúť ďalších približne 23 druhov potravín, ktoré občania v obchodoch nakupujú najčastejšie, pričom rezort financií vychádzal zo spätnej väzby od návštevníkov stránky.

Ide o úvodnú fázu legislatívneho procesu, ktorou sa spúšťa verejná a odborná diskusia. O definitívnej podobe zoznamu nových potravín sa tak ešte bude diskutovať aj so zástupcami samotných obchodných reťazcov,“ avizovalo ministerstvo.

Hlavným cieľom štátneho porovnávača cien potravín je podľa MF mať prehľad o cenách, porovnať si hodnotu nákupu a pri návšteve obchodu aj reálne ušetriť. „Vďaka porovnaniu nákupného zoznamu, ktorý si občania môžu ´vyklikať´ na stránke z dostupných potravín, vedia na jednom nákupe ušetriť aj viac ako 20 % z výslednej ceny. Práve taký môže byť rozdiel v cene rovnakého alebo porovnateľného nákupu medzi najdrahším a najlacnejším obchodom,“ priblížil rezort.

Zároveň pripomenul, že od spustenia cenového porovnávača MF postupne vylepšovalo jeho funkcionality a pridávalo nové, aby zákazníkom uľahčilo výber obľúbených predajní aj samotných produktov. „Výrazný pokrok v orientácii zákazníkov priniesla interaktívna mapa, umožňujúca vyhľadávanie predajní podľa aktuálnej polohy užívateľa,“ doplnilo ministerstvo.

Zdroj: Info.sk, TASR
Minister Blanár otvoril honorárny konzulát na indonézskom ostrove Bali

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) v pondelok odštartoval svoju návštevu Indonézie otvorením Honorárneho konzulátu SR v meste Kuta na ostrove Bali.

Danko chce presvedčiť Fica, že zníženie daní motivuje k lepším výkonom

Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko sa chce stretnúť s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) a presvedčiť ho, že znižovanie daní motivuje ľudí k lepším výkonom.

Prezident považuje za chybu, že vláda nepožiadala o vyslovenie dôvery

Prezident SR Peter Pellegrini považuje za chybu, že vláda SR doteraz nepožiadala parlament o vyslovenie dôvery. Vyplýva to z jeho vyjadrenia počas nedeľnej diskusnej relácie Politika 24 na Joj 24.

Na Slovensku rastie riziko chudoby aj medzi pracujúcimi, upozorili odborári

Riziko chudoby na Slovensku rastie a rozširuje sa aj fenomén pracujúcej chudoby.

