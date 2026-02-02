  • Články
  DNES - 8:32
  Sučany
Vážna dopravná nehoda: Úsek D1 zatvorili

Premávku odklonili na cestu druhej triedy.

Polícia v pondelok ráno zasahuje pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo na diaľnici D1 v katastri obce Sučany pri Martine. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.

Podľa polície na mieste došlo k vážnej dopravnej nehode. "Aktuálne zasahujeme na ceste D1 - kataster obce Sučany, okr. Martin pri vážnej dopravnej nehode. D1 je v smere od Ružomberka na Žilinu uzatvorená," uviedla polícia.

Zelená vlna STVR spresnila, že k nehode došlo na 221. kilometri. Obchádzka vedie od začiatku diaľničného úseku po ceste I/18 popri Turanoch cez Sučany a motoristi sa môžu napojiť na diaľnicu D1 pred Martinom po ceste R3.

Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZZA, TASR
