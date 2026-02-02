  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 2.2.2026Meniny má Erik, Erika
Bratislava

Minister Blanár otvoril honorárny konzulát na indonézskom ostrove Bali

  • DNES - 7:37
  • Denpasar/Bratislava
Minister Blanár otvoril honorárny konzulát na indonézskom ostrove Bali

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) v pondelok odštartoval svoju návštevu Indonézie otvorením Honorárneho konzulátu SR v meste Kuta na ostrove Bali.

Podľa šéfa diplomacie tento krok odzrkadľuje jednu z kľúčových priorít zahraničnej politiky slovenskej vlády, ktorou je prehĺbenie diplomatického a ekonomického angažovania sa v indicko-tichomorskom regióne a budovanie silných partnerstiev s krajinami v tejto časti sveta. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.

Blanár po oficiálnom otváracom ceremoniáli, na ktorom sa zúčastnila aj zástupkyňa guvernéra Bali Luh Ayu Aryani, zdôraznil, že SR posilňuje svoje konzulárne zastúpenie vo svete a dovedna má 180 takýchto úradov, pričom sa pripravuje otvorenie ďalších 30.

Tieto konzuláty nám majú pomôcť predovšetkým v konzulárnej činnosti pre občanov SR, keďže Bali sa stáva destináciou aj pre Slovákov. Potrebujeme tam mať zastúpenie, aby sme im poskytli všetok servis, ktorý je potrebný v prípade núdze, ale aj pre zorientovanie sa,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.

Dôležitou súčasťou je podľa Blanára aj ekonomická diplomacia. Na návšteve Indonézie preto ministra sprevádza slovenská podnikateľská misia, ktorá sa v Jakarte stretne so zástupcami indonézskej obchodnej komory. Zároveň v pondelok prebehlo stretnutie s Podnikateľským združením Čechov a Slovákov v Indonézii, ktoré pôsobí aj na Bali.

Novým honorárnym konzulom SR na Bali sa stal Putu Agung Prianta. Ide o miestneho podnikateľa, ktorý na ostrove pôsobí najmä v turistickom sektore. Prianta vo svojom príhovore zdôraznil, že chce, aby svojou funkciou pôsobil ako most medzi Slovenskom a Indonéziou, a upozornil, že na ostrove žije viacero Slovákov, ktorí tam investujú v realitnom sektore.

Ostrov Bali je čoraz populárnejšou turistickou destináciou a v roku 2024 naň zavítalo asi 6,4 milióna turistov. Na ostrove žijú viac ako štyri milióny ľudí a ide o jedinú časť Indonézie, kde väčšina obyvateľov vyznáva hinduizmus.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Danko chce presvedčiť Fica, že zníženie daní motivuje k lepším výkonom

Danko chce presvedčiť Fica, že zníženie daní motivuje k lepším výkonom

VČERA - 15:26Ekonomické

Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko sa chce stretnúť s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) a presvedčiť ho, že znižovanie daní motivuje ľudí k lepším výkonom.

Prezident považuje za chybu, že vláda nepožiadala o vyslovenie dôvery

Prezident považuje za chybu, že vláda nepožiadala o vyslovenie dôvery

VČERA - 11:10Ekonomické

Prezident SR Peter Pellegrini považuje za chybu, že vláda SR doteraz nepožiadala parlament o vyslovenie dôvery. Vyplýva to z jeho vyjadrenia počas nedeľnej diskusnej relácie Politika 24 na Joj 24.

Na Slovensku rastie riziko chudoby aj medzi pracujúcimi, upozorili odborári

Na Slovensku rastie riziko chudoby aj medzi pracujúcimi, upozorili odborári

VČERA - 9:42Ekonomické

Riziko chudoby na Slovensku rastie a rozširuje sa aj fenomén pracujúcej chudoby.

Premiér chce mať do konca februára na stole riešenie pre hlinikáreň Slovalco

Premiér chce mať do konca februára na stole riešenie pre hlinikáreň Slovalco

17:13 31.01.2026Ekonomické

Premiér Robert Fico (Smer-SD) chce mať do konca februára na stole návrh riešenia pre hlinikáreň Slovalco v Žiari nad Hronom, ktorú podľa jeho slov treba opätovne otvoriť.

Vosveteit.sk
Video z frontu zachytáva, ako sa ruskí vojaci vzdávajú ukrajinskému bojovému robotovi Droid TWVideo z frontu zachytáva, ako sa ruskí vojaci vzdávajú ukrajinskému bojovému robotovi Droid TW
Vedci varujú pred novou a desivou formou manipulácie. To, čo čítaš v diskusiách na sociálnych sieťach, nemusí byť skutočnéVedci varujú pred novou a desivou formou manipulácie. To, čo čítaš v diskusiách na sociálnych sieťach, nemusí byť skutočné
Američania majú novú technológiu. Ich drony už nie sú viazané na batérie a palivo, vo vzduchu môžu zostať takmer nepretržiteAmeričania majú novú technológiu. Ich drony už nie sú viazané na batérie a palivo, vo vzduchu môžu zostať takmer nepretržite
Vďaka týmto 4 jednoduchým gestám sa šoférovanie s Google Mapami stane oveľa bezpečnejšímVďaka týmto 4 jednoduchým gestám sa šoférovanie s Google Mapami stane oveľa bezpečnejším
Desivá tvár humanoidného robota EMO sa naučila presnejšie hýbať perami vďaka zrkadlu a videám z YouTubeDesivá tvár humanoidného robota EMO sa naučila presnejšie hýbať perami vďaka zrkadlu a videám z YouTube
Rakovina nás už neprekvapí, hovoria vedci: Vyvinuli nový nástroj, ktorý dokáže predvídať, ako sa bude vyvíjaťRakovina nás už neprekvapí, hovoria vedci: Vyvinuli nový nástroj, ktorý dokáže predvídať, ako sa bude vyvíjať
NASA si všimla planétu HD 137010 b, ktorá by mohla byť „druhou Zemou“. Správa sa podobne ako naša planétaNASA si všimla planétu HD 137010 b, ktorá by mohla byť „druhou Zemou“. Správa sa podobne ako naša planéta
OpenAI chce sken tvojho oka. Bez neho sa neprihlásiš do novej sociálnej siete, ktorú pripravujeOpenAI chce sken tvojho oka. Bez neho sa neprihlásiš do novej sociálnej siete, ktorú pripravuje
Odtlačky prstov nemusia byť úplne unikátne. Umelá inteligencia našla vzor, ktorý môže zmeniť kriminalistikuOdtlačky prstov nemusia byť úplne unikátne. Umelá inteligencia našla vzor, ktorý môže zmeniť kriminalistiku
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP