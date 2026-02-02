Žiaci základných a stredných škôl majú polročné prázdniny
Žiaci základných a stredných škôl majú v pondelok jednodňové polročné prázdniny.
Obnovili ich najmä pre psychologický efekt prechodu z jedného školského polroka do druhého, ktorý prospieva hlavne psychickej pohode žiakov. Pre TASR to uviedli z ministerstva školstva.
Pre školákov ide o poskytnutú príležitosť na oddych a načerpanie nových síl. „Polročné prázdniny nie sú ‚len voľno‘. Môžu byť dôležitou súčasťou psychohygieny detí a žiakov. Pomáhajú im spracovať náročné obdobie učenia a hodnotenia, zregenerovať psychické sily a pripraviť sa na ďalší polrok,“ doplnili z rezortu.
Po polročných prázdninách čaká žiakov najbližšie voľno počas jarných prázdnin. Ako prví ich absolvujú žiaci Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja v termíne od 16. do 20. februára. Deti z Banskobystrického, zo Žilinského a z Trenčianskeho kraja budú mať voľno od 23. do 27. februára. Ako poslední si jarné prázdniny užijú žiaci z Košického a Prešovského kraja, a to v termíne od 2. do 6. marca.
Po jarných prázdninách budú nasledovať veľkonočné prázdniny, ktoré potrvajú od 2. do 7. apríla. Žiaci sa do školských lavíc vrátia opäť v stredu 8. apríla.
Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete. Od školských povinností si oddýchnu od 1. júla do 31. augusta.
Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej webovej stránke Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Infekcia kože, ktorú prehliadate: Podobá sa na ekzém či opar
Nákazlivú infekciu často nesprávne diagnostikujú, čo zhoršuje jej priebeh. Ako sa prejavuje záhadné impetigo?
Andrej Danko: S Lajčákom mám problém preto, že vynášal dôležité informácie
Danko (SNS) nemá problém s bývalým poradcom premiéra Miroslavom Lajčákom pre jeho súkromnú komunikáciu so sexuálnym predátorom Jeffreym Epsteinom, ale preto, že vynášal dôležité informácie.
Kolaps priamo na zjazdovke: Lyžiara oživovali desiatky minút, zachránil ho aj defibrilátor
Dramatické chvíle sa odohrali v nedeľu predpoludním v lyžiarskom stredisku Veľká Rača.
Taraba chváli politiku na všetky svetové strany, Kolíková ju má za blud
Opodstatnenosť zahraničnej politiky na všetky svetové strany potvrdzuje fakt, že SR má čulé kontakty so všetkými najmocnejšími krajinami sveta.