  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 2.2.2026Meniny má Erik, Erika
-1°Bratislava

Blanár: Odvetné kroky zo strany Iránu som očakával

  • DNES - 6:27
  • Denpasar
Blanár: Odvetné kroky zo strany Iránu som očakával

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v reakcii na zaradenie ozbrojených síl členských štátov EÚ na iránsky teroristický zoznam uviedol, že takýto krok zo strany Teheránu očakával.

Šéf slovenskej diplomacie sa vyjadril počas návštevy Indonézie, kde na ostrove Bali v pondelok otvoril honorárny konzulát. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.

Teherán zaradením ozbrojených síl EÚ na zoznam teroristických skupín reagoval na štvrtkové zasadnutie ministrov zahraničných vecí Únie, ktorí sa dohodli na označení iránskych Revolučných gárd (IRGC) za teroristickú organizáciu pre ich úlohu pri potláčaní nedávnych celoštátnych protestov v krajine.

Blanár zdôraznil, že upozorňoval na zváženie všetkých dôsledkov zaradenia IRGC na zoznam teroristických skupín, keďže iránske gardy sú previazané vo všetkých vrstvách spoločnosti a vplývajú na chod štátu a jeho ekonomiku.

Samozrejme, že odsudzujeme násilné potlačenie protestov, ktoré sa udialo v Iráne, ale upozornil som na túto citlivú tému. Napriek tomu som súhlasil, pretože je potrebné, aby sme mali primeranú odozvu,“ uviedol Blanár. „Očakával som, že iránska strana takúto odvetu urobí, ale pevne verím, že situácia sa nebude v Iráne eskalovať a že Spojené štáty americké nepoužijú silu,“ zdôraznil.

Minister zároveň vyjadril nádej, že v súvislosti s Iránom dôjde k diplomatickému riešeniu a dohode, ktorá zaistí normálnu komunikáciu medzi Iránom, EÚ, USA a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE).

Šéf slovenskej diplomacie tiež pripomenul, že SR pre zaistenie bezpečnosti svojho personálu už dočasne presunula veľvyslanectvo v Teheráne do susedného Azerbajdžanu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
USA hovoria o dohode s predstaviteľmi Kuby, tvrdí Trump

USA hovoria o dohode s predstaviteľmi Kuby, tvrdí Trump

DNES - 5:23Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že Washington rokuje s vedením Kuby s cieľom dosiahnuť dohodu.

Trump tvrdí, že môže vyriešiť finančné problémy OSN, odmieta presun jej sídla

Trump tvrdí, že môže vyriešiť finančné problémy OSN, odmieta presun jej sídla

DNES - 5:09Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že by mohol vyriešiť finančné problémy Organizácie Spojených národov.

Najvyšší generáli USA a Izraela sa stretli v Pentagóne v čase napätia s Iránom

Najvyšší generáli USA a Izraela sa stretli v Pentagóne v čase napätia s Iránom

DNES - 5:04Zahraničné

Najvyššie postavení generáli Spojených štátov a Izraela viedli v piatok rozhovory v Pentagóne v čase rastúceho napätia s Izraelom.

Starmer: Británia by mala posilniť spoluprácu s EÚ v oblasti obrany

Starmer: Británia by mala posilniť spoluprácu s EÚ v oblasti obrany

VČERA - 21:24Zahraničné

Spojené kráľovstvo by malo viac spolupracovať s Európskou úniou (EÚ) v oblasti obrany, vyhlásil tento týždeň na okraj návštevy Číny britský premiér Keir Starmer.

Vosveteit.sk
Vedci varujú pred novou a desivou formou manipulácie. To, čo čítaš v diskusiách na sociálnych sieťach, nemusí byť skutočnéVedci varujú pred novou a desivou formou manipulácie. To, čo čítaš v diskusiách na sociálnych sieťach, nemusí byť skutočné
Američania majú novú technológiu. Ich drony už nie sú viazané na batérie a palivo, vo vzduchu môžu zostať takmer nepretržiteAmeričania majú novú technológiu. Ich drony už nie sú viazané na batérie a palivo, vo vzduchu môžu zostať takmer nepretržite
Vďaka týmto 4 jednoduchým gestám sa šoférovanie s Google Mapami stane oveľa bezpečnejšímVďaka týmto 4 jednoduchým gestám sa šoférovanie s Google Mapami stane oveľa bezpečnejším
Desivá tvár humanoidného robota EMO sa naučila presnejšie hýbať perami vďaka zrkadlu a videám z YouTubeDesivá tvár humanoidného robota EMO sa naučila presnejšie hýbať perami vďaka zrkadlu a videám z YouTube
Rakovina nás už neprekvapí, hovoria vedci: Vyvinuli nový nástroj, ktorý dokáže predvídať, ako sa bude vyvíjaťRakovina nás už neprekvapí, hovoria vedci: Vyvinuli nový nástroj, ktorý dokáže predvídať, ako sa bude vyvíjať
NASA si všimla planétu HD 137010 b, ktorá by mohla byť „druhou Zemou“. Správa sa podobne ako naša planétaNASA si všimla planétu HD 137010 b, ktorá by mohla byť „druhou Zemou“. Správa sa podobne ako naša planéta
OpenAI chce sken tvojho oka. Bez neho sa neprihlásiš do novej sociálnej siete, ktorú pripravujeOpenAI chce sken tvojho oka. Bez neho sa neprihlásiš do novej sociálnej siete, ktorú pripravuje
Odtlačky prstov nemusia byť úplne unikátne. Umelá inteligencia našla vzor, ktorý môže zmeniť kriminalistikuOdtlačky prstov nemusia byť úplne unikátne. Umelá inteligencia našla vzor, ktorý môže zmeniť kriminalistiku
Storočnú záhadu Stonehenge sa možno práve podarilo vyriešiť. „Nepostavil ho ľadovec“Storočnú záhadu Stonehenge sa možno práve podarilo vyriešiť. „Nepostavil ho ľadovec“
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP