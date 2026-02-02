  • Články
Trump tvrdí, že môže vyriešiť finančné problémy OSN, odmieta presun jej sídla

  • DNES - 5:09
  • Washington
Trump tvrdí, že môže vyriešiť finančné problémy OSN, odmieta presun jej sídla

Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že by mohol vyriešiť finančné problémy Organizácie Spojených národov. Vo vyjadrení pre spravodajský server Politico tiež odmietol myšlienku odsťahovania sídla OSN z New York.

Trump v telefonickom rozhovore uviedol, že by mohol presvedčiť členské krajiny, aby uhradili nezaplatené príspevky. Odmietol však povedať, či USA vyplatia miliardy dolárov, ktoré svetovej organizácii dlhujú.

Šéf Bieleho domu podľa vlastných slov nevedel, že Spojené štáty nesplnili svoje záväzky voči OSN, vyjadril však presvedčenie, že problém s financiami by vyriešil veľmi rýchlo, ak by ho o to organizácia požiadala.

Ak by prišli za Trumpom a povedali mu to, presvedčil by som všetkých, aby zaplatili, rovnako ako som presvedčil NATO,“ povedal Trump. „Stačí, keď týmto krajinám zavolám... a oni v priebehu minút vypíšu šeky,“ vyhlásil.

Vyjadrenie prišlo po správe denníka The New York Times, podľa ktorej vysokopostavení predstavitelia OSN upozornili na možnosť, že organizácia bude musieť v prípade nedostatku peňazí obmedziť svoje operácie alebo dokonca zavrieť svoje sídlo v New Yorku.

Trump to jasne odmietol. „Nemyslím si, že je to správne. OSN neodchádza z New Yorku a neodchádza zo Spojených štátov, pretože OSN má obrovský potenciál,“ povedal o organizácii, ktorú dosiaľ často kritizoval. „Keď tu už nebudem, aby som urovnával vojny, môže to robiť OSN,“ doplnil.

OSN sa k nedeľňajším slovám Trumpa odmietla vyjadriť. Americký prezident tento mesiac podpísal výnos o vystúpení USA zo 66 organizácií, agentúr a komisií OSN. Jeho vláda pravidelne vykresľuje medzinárodné organizácie ako nástroje na to, aby iné krajiny využívali Spojené štáty, napísalo Politico.

Zdroj: Info.sk, TASR
