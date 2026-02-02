  • Články
Najvyšší generáli USA a Izraela sa stretli v Pentagóne v čase napätia s Iránom

  • DNES - 5:04
  • Washington
Najvyššie postavení generáli Spojených štátov a Izraela viedli v piatok rozhovory v Pentagóne v čase rastúceho napätia s Izraelom. V nedeľu o tom dvaja americkí predstavitelia informovali agentúru Reuters.

Nemenovaní predstavitelia neposkytli bližšie detaily o rozhovoroch za zatvorenými dverami, na ktorých sa stretli predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Dan Caine a náčelník izraelského generálneho štábu Ejal Zamir. O stretnutí sa predtým neobjavili žiadne správy.

Spojené štáty posilnili svoju vojenskú prítomnosť a protivzdušnú obranu na Blízkom východe po tom, ako sa prezident Donald Trump opakovane vyhrážal Iránu v snahe dotlačiť ho k rokovaciemu stolu. Iránske vedenie v nedeľu varovalo, že v prípade útoku USA vypukne regionálny konflikt.

Izraelský minister obrany Israeli Jisrael Kac sa v nedeľu stretol so Zamirom po jeho rozhovoroch vo Washingtone, oznámila Kacova kancelária. Cieľom bolo zhodnotiť situáciu v regióne a operačnú pripravenosť izraelskej armády na každý možný scenár.

Zdroj: Info.sk, TASR
