Starmer: Británia by mala posilniť spoluprácu s EÚ v oblasti obrany
- DNES - 21:24
- Peking/Londýn
Spojené kráľovstvo by malo viac spolupracovať s Európskou úniou (EÚ) v oblasti obrany, vyhlásil tento týždeň na okraj návštevy Číny britský premiér Keir Starmer.
Vláda podľa jeho slov zváži opätovné rokovania s EÚ o zapojení Británie do obrannej iniciatívy SAFE (Security Action for Europe), informuje TASR podľa nedeľných správ agentúr AFP, DPA a Reuters.
„Európa - vrátane Spojeného kráľovstva - musí v oblasti bezpečnosti a obrany spraviť viac. To je postoj, ktorý už niekoľko mesiacov zdôrazňujem európskym lídrom,“ podotkol predseda britskej vlády.
Európske krajiny sa snažia posilniť svoje ozbrojené sily od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022, vysvetľuje AFP. Súčasťou tohto úsilia je aj iniciatíva SAFE. Ide o špecializovaný nástroj Únie na obranné pôžičky v hodnote 150 miliárd eur, ktorý má pomôcť výhodne financovať nákupy vojenského vybavenia pre krajiny EÚ aj niektoré partnerské štáty.
Británia o svojej účasti na SAFE s EÚ už viedla rokovania, tie však zlyhali v novembri minulého roka pre nezhody o výške jej vstupného príspevku. Teraz britský premiér naznačil záujem o to, aby sa rozhovory o užšej obrannej spolupráci s EÚ obnovili, pričom ako jednu z možností spomenul program SAFE.
„Či už ide o SAFE alebo iné iniciatívy, pre Európu v najširšom slova zmysle – čo je EÚ plus ostatné európske krajiny – má zmysel viac spolupracovať. Som toho zástanca a dúfam, že v tejto oblasti dosiahneme určitý pokrok,“ uzavrel Starmer.
SAFE predstavila Európska komisia v marci minulého roka v rámci bielej knihy o európskej obrane s názvom Pripravenosť 2030. Krajinám iniciatíva umožní spoločne nakupovať rakety, delostrelectvo, bezpilotné lietadlá, muníciu a ďalšie vojenské vybavenie. Členské štáty EÚ návrh schválili v máji.
V priebehu budúceho týždňa sa v Londýne stretnú členovia britskej vlády so slovenským eurokomisárom pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Marošom Šefčovičom a ďalšími predstaviteľmi EÚ. Tieto rokovania sa však podľa DPA iniciatívy SAFE týkať nebudú.
