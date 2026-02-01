  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 1.2.2026Meniny má Tatiana, Táňa
-1°Bratislava

Starmer: Británia by mala posilniť spoluprácu s EÚ v oblasti obrany

  • DNES - 21:24
  • Peking/Londýn
Starmer: Británia by mala posilniť spoluprácu s EÚ v oblasti obrany

Spojené kráľovstvo by malo viac spolupracovať s Európskou úniou (EÚ) v oblasti obrany, vyhlásil tento týždeň na okraj návštevy Číny britský premiér Keir Starmer.

Vláda podľa jeho slov zváži opätovné rokovania s EÚ o zapojení Británie do obrannej iniciatívy SAFE (Security Action for Europe), informuje TASR podľa nedeľných správ agentúr AFP, DPA a Reuters.

Európa - vrátane Spojeného kráľovstva - musí v oblasti bezpečnosti a obrany spraviť viac. To je postoj, ktorý už niekoľko mesiacov zdôrazňujem európskym lídrom,“ podotkol predseda britskej vlády.

Európske krajiny sa snažia posilniť svoje ozbrojené sily od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022, vysvetľuje AFP. Súčasťou tohto úsilia je aj iniciatíva SAFE. Ide o špecializovaný nástroj Únie na obranné pôžičky v hodnote 150 miliárd eur, ktorý má pomôcť výhodne financovať nákupy vojenského vybavenia pre krajiny EÚ aj niektoré partnerské štáty.

Británia o svojej účasti na SAFE s EÚ už viedla rokovania, tie však zlyhali v novembri minulého roka pre nezhody o výške jej vstupného príspevku. Teraz britský premiér naznačil záujem o to, aby sa rozhovory o užšej obrannej spolupráci s EÚ obnovili, pričom ako jednu z možností spomenul program SAFE.

Či už ide o SAFE alebo iné iniciatívy, pre Európu v najširšom slova zmysle – čo je EÚ plus ostatné európske krajiny – má zmysel viac spolupracovať. Som toho zástanca a dúfam, že v tejto oblasti dosiahneme určitý pokrok,“ uzavrel Starmer.

SAFE predstavila Európska komisia v marci minulého roka v rámci bielej knihy o európskej obrane s názvom Pripravenosť 2030. Krajinám iniciatíva umožní spoločne nakupovať rakety, delostrelectvo, bezpilotné lietadlá, muníciu a ďalšie vojenské vybavenie. Členské štáty EÚ návrh schválili v máji.

V priebehu budúceho týždňa sa v Londýne stretnú členovia britskej vlády so slovenským eurokomisárom pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Marošom Šefčovičom a ďalšími predstaviteľmi EÚ. Tieto rokovania sa však podľa DPA iniciatívy SAFE týkať nebudú.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Predseda snemovne verí, že k ukončeniu shutdownu v USA dôjde do utorka

Predseda snemovne verí, že k ukončeniu shutdownu v USA dôjde do utorka

DNES - 19:46Zahraničné

Predseda Snemovne reprezentantov USA Mike Johnson v nedeľu vyjadril presvedčenie, že republikáni majú dostatok hlasov na ukončenie čiastočného pozastavenia činnosti vlády do utorka.

Vatikán: Lev XIV. vyzval svetových lídrov k dodržiavaniu olympijského prímeria

Vatikán: Lev XIV. vyzval svetových lídrov k dodržiavaniu olympijského prímeria

DNES - 16:47Zahraničné

Pápež Lev XIV. v nedeľu vyzval k rešpektovaniu starovekej tradície olympijského prímeria, a to len pár dní pred začiatkom zimnej olympiády v Taliansku.

V Prahe sa na podporu prezidenta Pavla zišli desaťtisíce ľudí

V Prahe sa na podporu prezidenta Pavla zišli desaťtisíce ľudí

DNES - 16:45Zahraničné

Na Staromestskom a Václavskom námestí v Prahe sa v nedeľu zišli desaťtisíce ľudí, aby vyjadrili podporu českému prezidentovi Petrovi Pavlovi.

Ukrajina ďakuje Muskovi za opatrenia proti využívaniu Starlinku ruskou armádou

Ukrajina ďakuje Muskovi za opatrenia proti využívaniu Starlinku ruskou armádou

DNES - 12:47Zahraničné

Ukrajina sa poďakovala Elonovi Muskovi a spoločnosti SpaceX za prijaté opatrenia, ktoré majú Rusku zabrániť využívať satelitný komunikačný systém Starlink pri nasadzovaní dronov nad územím Ukrajiny.

Vosveteit.sk
Američania majú novú technológiu. Ich drony už nie sú viazané na batérie a palivo, vo vzduchu môžu zostať takmer nepretržiteAmeričania majú novú technológiu. Ich drony už nie sú viazané na batérie a palivo, vo vzduchu môžu zostať takmer nepretržite
Vďaka týmto 4 jednoduchým gestám sa šoférovanie s Google Mapami stane oveľa bezpečnejšímVďaka týmto 4 jednoduchým gestám sa šoférovanie s Google Mapami stane oveľa bezpečnejším
Desivá tvár humanoidného robota EMO sa naučila presnejšie hýbať perami vďaka zrkadlu a videám z YouTubeDesivá tvár humanoidného robota EMO sa naučila presnejšie hýbať perami vďaka zrkadlu a videám z YouTube
Rakovina nás už neprekvapí, hovoria vedci: Vyvinuli nový nástroj, ktorý dokáže predvídať, ako sa bude vyvíjaťRakovina nás už neprekvapí, hovoria vedci: Vyvinuli nový nástroj, ktorý dokáže predvídať, ako sa bude vyvíjať
NASA si všimla planétu HD 137010 b, ktorá by mohla byť „druhou Zemou“. Správa sa podobne ako naša planétaNASA si všimla planétu HD 137010 b, ktorá by mohla byť „druhou Zemou“. Správa sa podobne ako naša planéta
OpenAI chce sken tvojho oka. Bez neho sa neprihlásiš do novej sociálnej siete, ktorú pripravujeOpenAI chce sken tvojho oka. Bez neho sa neprihlásiš do novej sociálnej siete, ktorú pripravuje
Odtlačky prstov nemusia byť úplne unikátne. Umelá inteligencia našla vzor, ktorý môže zmeniť kriminalistikuOdtlačky prstov nemusia byť úplne unikátne. Umelá inteligencia našla vzor, ktorý môže zmeniť kriminalistiku
Storočnú záhadu Stonehenge sa možno práve podarilo vyriešiť. „Nepostavil ho ľadovec“Storočnú záhadu Stonehenge sa možno práve podarilo vyriešiť. „Nepostavil ho ľadovec“
Takmer miliarda aktívnych Android smartfónov je bez riadnej ochrany. Patrí medzi ne aj ten tvoj?Takmer miliarda aktívnych Android smartfónov je bez riadnej ochrany. Patrí medzi ne aj ten tvoj?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP