Ford mal rokovať s čínskou firmou Xiaomi o výrobe elektromobilov v USA
Americká automobilka Ford rokovala s čínskym výrobcom elektromobilov Xiaomi o vytvorení spoločného podniku na výrobu elektrických áut v USA.
Uviedol to v sobotu (31. 1.) denník Financial Times s odvolaním sa na osoby oboznámené s touto záležitosťou. Hovorca spoločnosti Ford však túto správu poprel a na sieti X ju označil za „úplne nepravdivú“. Hovorca Xiaomi správu tiež poprel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Niektorí veľkí americkí výrobcovia automobilov a zákonodarcovia sa obávajú vstupu automobiliek a výrobcov batérií podporovaných čínskou vládou na trh Spojených štátov a tvrdia, že ide o budúcnosť odvetvia. Republikánsky predseda výboru Snemovne reprezentantov USA John Moolenaar pred niekoľkými dňami poslal list generálnemu riaditeľovi spoločnosti Ford Jimovi Farleymu, v ktorom sa pýtal, či automobilka plánuje vytvoriť spoločný podnik s čínskou automobilkou BYD, pričom varoval pred potenciálnymi rizikami. „Čína v ostatných mesiacoch ukázala, že využíva dodávateľský reťazec automobilového sektora ako zbraň. Ide o vážnu zraniteľnosť a situácia by sa len zhoršila, ak by Ford uzavrel nové partnerstvo so spoločnosťou BYD,“ uviedol.
Severoamerickí výrobcovia automobilov obmedzili svoj nákladný rozvoj výroby elektromobilov po tom, ako sa im nedarilo držať krok s čínskymi konkurentmi a stratili daňové úľavy. Namiesto toho sa preorientovali na lacnejšie modely a hybridy. Automobilka Ford v decembri minulého roka uviedla, že odpíše aktíva v hodnote 19,5 miliardy dolárov (16,36 miliardy eur) a zruší produkciu niekoľkých modelov elektrických vozidiel.
(1 EUR = 1,1919 USD)
Predaj vozidiel čínskej automobilky BYD sa v januári medziročne oslabil
Predaj vozidiel čínskej automobilky BYD v januári v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška klesol o 30,1 %. Išlo pritom už o piaty mesiac poklesu jej odbytu.
Vodiči v Nemecku stále vnímajú prechod na elektromobilitu ako náročný
Mnohí vodiči v Nemecku stále vnímajú prechod na elektrické vozidlá ako príliš náročný.
Vlastníctvo elektromobilu je v Nemecku naďalej predovšetkým otázkou peňaženky
Elektromobilita v Nemecku naďalej zostáva predovšetkým otázkou peňaženky. Analýza spolkového štatistického úradu Destatis poukázala na jasnú súvislosť medzi vysokým príjmom domácnosti a kúpou elektromobilu.
Nemecko plánuje nový program na podporu predaja elektromobilov
Nemecká vláda pripravuje nový program na podporu predaja elektromobilov. Súkromní zákazníci by mohli v závislosti od príjmu, rodinného stavu a ďalších kritérií získať príspevky vo výške od 1500 do 6000 eur.