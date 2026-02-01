  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 1.2.2026Meniny má Tatiana, Táňa
Bratislava

Ford mal rokovať s čínskou firmou Xiaomi o výrobe elektromobilov v USA

  • DNES - 19:50
  • Dearborn
Ford mal rokovať s čínskou firmou Xiaomi o výrobe elektromobilov v USA

Americká automobilka Ford rokovala s čínskym výrobcom elektromobilov Xiaomi o vytvorení spoločného podniku na výrobu elektrických áut v USA.

Uviedol to v sobotu (31. 1.) denník Financial Times s odvolaním sa na osoby oboznámené s touto záležitosťou. Hovorca spoločnosti Ford však túto správu poprel a na sieti X ju označil za „úplne nepravdivú“. Hovorca Xiaomi správu tiež poprel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Niektorí veľkí americkí výrobcovia automobilov a zákonodarcovia sa obávajú vstupu automobiliek a výrobcov batérií podporovaných čínskou vládou na trh Spojených štátov a tvrdia, že ide o budúcnosť odvetvia. Republikánsky predseda výboru Snemovne reprezentantov USA John Moolenaar pred niekoľkými dňami poslal list generálnemu riaditeľovi spoločnosti Ford Jimovi Farleymu, v ktorom sa pýtal, či automobilka plánuje vytvoriť spoločný podnik s čínskou automobilkou BYD, pričom varoval pred potenciálnymi rizikami. „Čína v ostatných mesiacoch ukázala, že využíva dodávateľský reťazec automobilového sektora ako zbraň. Ide o vážnu zraniteľnosť a situácia by sa len zhoršila, ak by Ford uzavrel nové partnerstvo so spoločnosťou BYD,“ uviedol.

Severoamerickí výrobcovia automobilov obmedzili svoj nákladný rozvoj výroby elektromobilov po tom, ako sa im nedarilo držať krok s čínskymi konkurentmi a stratili daňové úľavy. Namiesto toho sa preorientovali na lacnejšie modely a hybridy. Automobilka Ford v decembri minulého roka uviedla, že odpíše aktíva v hodnote 19,5 miliardy dolárov (16,36 miliardy eur) a zruší produkciu niekoľkých modelov elektrických vozidiel.

(1 EUR = 1,1919 USD)

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Predaj vozidiel čínskej automobilky BYD sa v januári medziročne oslabil

Predaj vozidiel čínskej automobilky BYD sa v januári medziročne oslabil

DNES - 16:48Auto

Predaj vozidiel čínskej automobilky BYD v januári v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška klesol o 30,1 %. Išlo pritom už o piaty mesiac poklesu jej odbytu.

Vodiči v Nemecku stále vnímajú prechod na elektromobilitu ako náročný

Vodiči v Nemecku stále vnímajú prechod na elektromobilitu ako náročný

VČERA - 12:05Auto

Mnohí vodiči v Nemecku stále vnímajú prechod na elektrické vozidlá ako príliš náročný.

Vlastníctvo elektromobilu je v Nemecku naďalej predovšetkým otázkou peňaženky

Vlastníctvo elektromobilu je v Nemecku naďalej predovšetkým otázkou peňaženky

12:07 24.01.2026Auto

Elektromobilita v Nemecku naďalej zostáva predovšetkým otázkou peňaženky. Analýza spolkového štatistického úradu Destatis poukázala na jasnú súvislosť medzi vysokým príjmom domácnosti a kúpou elektromobilu.

Nemecko plánuje nový program na podporu predaja elektromobilov

Nemecko plánuje nový program na podporu predaja elektromobilov

10:12 17.01.2026Auto

Nemecká vláda pripravuje nový program na podporu predaja elektromobilov. Súkromní zákazníci by mohli v závislosti od príjmu, rodinného stavu a ďalších kritérií získať príspevky vo výške od 1500 do 6000 eur.

Vosveteit.sk
Američania majú novú technológiu. Ich drony už nie sú viazané na batérie a palivo, vo vzduchu môžu zostať takmer nepretržiteAmeričania majú novú technológiu. Ich drony už nie sú viazané na batérie a palivo, vo vzduchu môžu zostať takmer nepretržite
Vďaka týmto 4 jednoduchým gestám sa šoférovanie s Google Mapami stane oveľa bezpečnejšímVďaka týmto 4 jednoduchým gestám sa šoférovanie s Google Mapami stane oveľa bezpečnejším
Desivá tvár humanoidného robota EMO sa naučila presnejšie hýbať perami vďaka zrkadlu a videám z YouTubeDesivá tvár humanoidného robota EMO sa naučila presnejšie hýbať perami vďaka zrkadlu a videám z YouTube
Rakovina nás už neprekvapí, hovoria vedci: Vyvinuli nový nástroj, ktorý dokáže predvídať, ako sa bude vyvíjaťRakovina nás už neprekvapí, hovoria vedci: Vyvinuli nový nástroj, ktorý dokáže predvídať, ako sa bude vyvíjať
NASA si všimla planétu HD 137010 b, ktorá by mohla byť „druhou Zemou“. Správa sa podobne ako naša planétaNASA si všimla planétu HD 137010 b, ktorá by mohla byť „druhou Zemou“. Správa sa podobne ako naša planéta
OpenAI chce sken tvojho oka. Bez neho sa neprihlásiš do novej sociálnej siete, ktorú pripravujeOpenAI chce sken tvojho oka. Bez neho sa neprihlásiš do novej sociálnej siete, ktorú pripravuje
Odtlačky prstov nemusia byť úplne unikátne. Umelá inteligencia našla vzor, ktorý môže zmeniť kriminalistikuOdtlačky prstov nemusia byť úplne unikátne. Umelá inteligencia našla vzor, ktorý môže zmeniť kriminalistiku
Storočnú záhadu Stonehenge sa možno práve podarilo vyriešiť. „Nepostavil ho ľadovec“Storočnú záhadu Stonehenge sa možno práve podarilo vyriešiť. „Nepostavil ho ľadovec“
Takmer miliarda aktívnych Android smartfónov je bez riadnej ochrany. Patrí medzi ne aj ten tvoj?Takmer miliarda aktívnych Android smartfónov je bez riadnej ochrany. Patrí medzi ne aj ten tvoj?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP