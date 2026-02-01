  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 1.2.2026Meniny má Tatiana, Táňa
Bratislava

Predaj vozidiel čínskej automobilky BYD sa v januári medziročne oslabil

  • DNES - 16:48
  • Peking
Predaj vozidiel čínskej automobilky BYD sa v januári medziročne oslabil

Predaj vozidiel čínskej automobilky BYD v januári v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška klesol o 30,1 %. Išlo pritom už o piaty mesiac poklesu jej odbytu.

Čínsky výrobca elektromobilov totiž čelí neistote na zahraničných trhoch a tvrdej konkurencii doma. Správa, ktorú firma v nedeľu podala na burze, ukázala, že minulý mesiac celosvetovo predala 210.051 vozidiel. Na export v januári smerovalo 100.482 ekologických áut firmy. Jej produkcia sa znížila o 29,1 %. Pokračoval tak pokles výroby, ktorý sa začal vlani v júli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Na domácom trhu BYD minulý mesiac uviedla modernizované verzie viacerých hybridov s batériami s dlhým dojazdom s cieľom zvýšiť atraktivitu svojich cenovo dostupných modelov. Predaj plug-in hybridných vozidiel firmy BYD sa v januári zmenšil o 28,5 %. Pokračoval tak trend z minulého roka, v ktorom klesol o 7,9 %.

BYD uviedla, že v tomto roku chce exportovať 1,3 milióna vozidiel, čo by bol rast o 24 % oproti roku 2025. Znamená to, že automobilka svoje plány zredukovala, keďže v novembri hovorila, že vyviezť chce až 1,6 milióna vozidiel. Dôvody pre zníženie cieľov spoločnosť neuviedla.

Očakáva sa, že nový závod BYD na výrobu elektromobilov v Maďarsku uvedú do prevádzky tento rok a pridá sa k produkcii v Brazílii a Thajsku. Spoločnosť plánuje montážne závody aj v Indonézii a Turecku.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Vodiči v Nemecku stále vnímajú prechod na elektromobilitu ako náročný

Vodiči v Nemecku stále vnímajú prechod na elektromobilitu ako náročný

VČERA - 12:05Auto

Mnohí vodiči v Nemecku stále vnímajú prechod na elektrické vozidlá ako príliš náročný.

Vlastníctvo elektromobilu je v Nemecku naďalej predovšetkým otázkou peňaženky

Vlastníctvo elektromobilu je v Nemecku naďalej predovšetkým otázkou peňaženky

12:07 24.01.2026Auto

Elektromobilita v Nemecku naďalej zostáva predovšetkým otázkou peňaženky. Analýza spolkového štatistického úradu Destatis poukázala na jasnú súvislosť medzi vysokým príjmom domácnosti a kúpou elektromobilu.

Nemecko plánuje nový program na podporu predaja elektromobilov

Nemecko plánuje nový program na podporu predaja elektromobilov

10:12 17.01.2026Auto

Nemecká vláda pripravuje nový program na podporu predaja elektromobilov. Súkromní zákazníci by mohli v závislosti od príjmu, rodinného stavu a ďalších kritérií získať príspevky vo výške od 1500 do 6000 eur.

BMW v roku 2025 vyrobilo v Nemecku viac než jeden milión áut

BMW v roku 2025 vyrobilo v Nemecku viac než jeden milión áut

18:06 07.01.2026Auto

Automobilka BMW v roku 2025 vyrobila v Nemecku viac než jeden milión vozidiel. To predstavuje približne štvrtinu celkovej produkcie osobných áut v krajine.

Vosveteit.sk
Desivá tvár humanoidného robota EMO sa naučila presnejšie hýbať perami vďaka zrkadlu a videám z YouTubeDesivá tvár humanoidného robota EMO sa naučila presnejšie hýbať perami vďaka zrkadlu a videám z YouTube
Rakovina nás už neprekvapí, hovoria vedci: Vyvinuli nový nástroj, ktorý dokáže predvídať, ako sa bude vyvíjaťRakovina nás už neprekvapí, hovoria vedci: Vyvinuli nový nástroj, ktorý dokáže predvídať, ako sa bude vyvíjať
NASA si všimla planétu HD 137010 b, ktorá by mohla byť „druhou Zemou“. Správa sa podobne ako naša planétaNASA si všimla planétu HD 137010 b, ktorá by mohla byť „druhou Zemou“. Správa sa podobne ako naša planéta
OpenAI chce sken tvojho oka. Bez neho sa neprihlásiš do novej sociálnej siete, ktorú pripravujeOpenAI chce sken tvojho oka. Bez neho sa neprihlásiš do novej sociálnej siete, ktorú pripravuje
Odtlačky prstov nemusia byť úplne unikátne. Umelá inteligencia našla vzor, ktorý môže zmeniť kriminalistikuOdtlačky prstov nemusia byť úplne unikátne. Umelá inteligencia našla vzor, ktorý môže zmeniť kriminalistiku
Storočnú záhadu Stonehenge sa možno práve podarilo vyriešiť. „Nepostavil ho ľadovec“Storočnú záhadu Stonehenge sa možno práve podarilo vyriešiť. „Nepostavil ho ľadovec“
Takmer miliarda aktívnych Android smartfónov je bez riadnej ochrany. Patrí medzi ne aj ten tvoj?Takmer miliarda aktívnych Android smartfónov je bez riadnej ochrany. Patrí medzi ne aj ten tvoj?
4 rýchle fixy, vďaka ktorým ti pôjde aj starší Android ako nový4 rýchle fixy, vďaka ktorým ti pôjde aj starší Android ako nový
Už o pár dní môže riziko jadrovej eskalácie pekelne narásť: Končí zmluva, ktorá držala veľmoci v „šachu“, nik ju nechce zatiaľ obnoviťUž o pár dní môže riziko jadrovej eskalácie pekelne narásť: Končí zmluva, ktorá držala veľmoci v „šachu“, nik ju nechce zatiaľ obnoviť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP