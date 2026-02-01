Predaj vozidiel čínskej automobilky BYD sa v januári medziročne oslabil
Predaj vozidiel čínskej automobilky BYD v januári v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška klesol o 30,1 %. Išlo pritom už o piaty mesiac poklesu jej odbytu.
Čínsky výrobca elektromobilov totiž čelí neistote na zahraničných trhoch a tvrdej konkurencii doma. Správa, ktorú firma v nedeľu podala na burze, ukázala, že minulý mesiac celosvetovo predala 210.051 vozidiel. Na export v januári smerovalo 100.482 ekologických áut firmy. Jej produkcia sa znížila o 29,1 %. Pokračoval tak pokles výroby, ktorý sa začal vlani v júli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Na domácom trhu BYD minulý mesiac uviedla modernizované verzie viacerých hybridov s batériami s dlhým dojazdom s cieľom zvýšiť atraktivitu svojich cenovo dostupných modelov. Predaj plug-in hybridných vozidiel firmy BYD sa v januári zmenšil o 28,5 %. Pokračoval tak trend z minulého roka, v ktorom klesol o 7,9 %.
BYD uviedla, že v tomto roku chce exportovať 1,3 milióna vozidiel, čo by bol rast o 24 % oproti roku 2025. Znamená to, že automobilka svoje plány zredukovala, keďže v novembri hovorila, že vyviezť chce až 1,6 milióna vozidiel. Dôvody pre zníženie cieľov spoločnosť neuviedla.
Očakáva sa, že nový závod BYD na výrobu elektromobilov v Maďarsku uvedú do prevádzky tento rok a pridá sa k produkcii v Brazílii a Thajsku. Spoločnosť plánuje montážne závody aj v Indonézii a Turecku.
