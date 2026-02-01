Vatikán: Lev XIV. vyzval svetových lídrov k dodržiavaniu olympijského prímeria
- Vatikán
Pápež Lev XIV. v nedeľu vyzval k rešpektovaniu starovekej tradície olympijského prímeria, a to len pár dní pred začiatkom zimnej olympiády v Taliansku.
Hlava katolíckej cirkvi v nedeľu vyhlásila, že olympijské a paralympijské hry predstavujú dôležité posolstvo bratstva a oživujú nádej na svet v mieri.
„To je aj zmysel olympijského prímeria, veľmi starobylého zvyku, ktorý sprevádza konanie hier,“ povedal Lev XIV.
„Dúfam, že tí, ktorým veľmi záleží na mieri medzi národmi, a všetci, ktorí zastávajú líderské pozície, využijú túto príležitosť na konkrétne gestá na zmiernenie napätia a hľadanie dialógu,“ dodal pápež.
V poradí 25. zimné olympijské hry sa začínajú v piatok a budú trvať do 22. februára. Po ich skončení sa budú konať paralympijské hry. Hostiteľskými mestami sú Miláno a Cortina d'Ampezzo.
Vatican News pripomína, že tradíciu olympijského prímeria dodržiavali už obyvatelia Starovekého Grécka, keď štáty pred a počas hier odložili svoje zbrane.
