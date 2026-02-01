  • Články
Danko chce presvedčiť Fica, že zníženie daní motivuje k lepším výkonom

  • DNES - 15:26
  • Bratislava
Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko sa chce stretnúť s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) a presvedčiť ho, že znižovanie daní motivuje ľudí k lepším výkonom.

Ako šéf národniarov povedal v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12, preto vždy chránil živnostníkov a podporoval paušálne dane, ktoré sú už osem rokov, a 15-percentnú daň.

Údaje za minulý rok začínajú ukazovať základnú poučku pri daniach. Síce sme zdvihli dane, ale máme menší výber. Budem sa snažiť Roberta Fica presvedčiť, že sa musíme zaoberať zdvihnutím čerpania európskych peňazí, zlepšením odpisov,“ uviedol Danko. Podľa neho treba tiež vyjasniť, ako bude štát pristupovať k pomoci veľkým podnikom, ako aj boj s daňovými únikmi.

Danko by chcel, aby ľudia mali vyššie čisté mzdy a dôchodcovia zabezpečené kvalitné dôchodky. „Pri dôchodcoch je možné napríklad oslobodiť ich od dane z príjmu, ako aj mladé rodiny, aby mali možnosť si privyrobiť. Súčasne potrebujeme motivovať mladé rodiny, aby sa ľudia brali a žili v rodinách,“ vyhlásil líder SNS. Podľa neho treba pomôcť aj slobodným matkám a tým, ktorí pomoc potrebujú. Hlas-SD podľa neho už uznáva jeho slová o adresnosti 13. dôchodku.

Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka v diskusii upozornil, že konsolidácia sa „dramaticky“ dotkla sociálneho štandardu ľudí napriek sľubom premiéra, že sa to nestane. „Stúpa počet ľudí, ktorí žijú v chudobe a sú ohrození chudobou. Už je to cez milión a stúpa to o desiatky tisíc ročne od nástupu tejto vlády,“ upozornil.

Živnostníkom, ktorí si privyrábajú popri práci, sa to podľa Šimečku po zvýšení minimálneho sociálneho odvodu už neoplatí. „Živnostníci, ktorí majú priemernú mzdu alebo 1000 eur, budú na odvodoch platiť stovky eur naviac. A tí ľudia budú odchádzať do zahraničia,“ podotkol predseda PS.

Danko pripomenul, že vybavil zníženie DPH na päť percent pre hotely a gastro. „Za minulý rok bol najväčší nárast zamestnanosti práve v týchto segmentoch a dosahujú najväčšiu ziskovosť,“ povedal predseda SNS.

Šimečka poznamenal, že po znížení DPH sa hotelom a reštauráciám asi darí lepšie než iným, ale zároveň je v tejto oblasti v SR najvyššia inflácia v rámci celej Európskej únie. „Ostatným, ktorí by chceli ísť raz za čas do reštaurácie alebo kaviarne, sa to brutálne predražilo. Pre bežného človeka alebo aj strednú triedu už je takmer nedosiahnuteľné ísť do reštaurácie s rodinou,“ dodal s tým, že aj to sú efekty konsolidácie, zvýšenia DPH a odvodov.

Zdroj: Info.sk, TASR
