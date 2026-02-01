  • Články
Kolaps priamo na zjazdovke: Lyžiara oživovali desiatky minút, zachránil ho aj defibrilátor

  • DNES - 14:13
  • Oščadnica
Dramatické chvíle sa odohrali v nedeľu predpoludním v lyžiarskom stredisku Veľká Rača.

Horskí záchranári z Oblastného strediska Kysuce - Oščadnica boli privolaní k prípadu 45-ročného poľského lyžiara, ktorý náhle skolaboval bezprostredne po výstupe z lanovky.

Podľa informácií, ktoré zverejnila Horská záchranná služba (HZS), došlo u muža k náhlej zástave krvného obehu. Rozhodujúcu úlohu v prvých minútach zohrali prítomní svedkovia, ktorí duchaprítomne začali s laickou kardiopulmonálnou resuscitáciou ešte pred príchodom profesionálov.

Horskí záchranári po príchode na miesto incidentu okamžite prevzali pacienta do svojej starostlivosti. V oživovaní pokračovali rozšírenou resuscitáciou, pri ktorej použili aj automatický externý defibrilátor (AED). Situáciu na svahu komplikovalo nepriaznivé počasie, ktoré znemožnilo nasadenie leteckej záchrannej techniky. Záchranársky vrtuľník tak nemohol vzlietnuť.

Členovia HZS preto museli zvoliť pozemný transport. Za neustále prebiehajúcej resuscitácie zvážali pacienta na saniach až k údolnej stanici lanovky. Boj o život mal napokon šťastný koniec.

„Počas odovzdávania pacienta privolanej posádke rýchlej lekárskej pomoci sa u muža obnovili vitálne funkcie,“ uviedla Horská záchranná služba. Pacient bol následne v stabilizovanom stave transportovaný do Univerzitnej nemocnice v Martine.

Zdroj: Info.sk, HZS
