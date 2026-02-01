  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 1.2.2026Meniny má Tatiana, Táňa
Bratislava

Taraba chváli politiku na všetky svetové strany, Kolíková ju má za blud

  • DNES - 13:53
  • Bratislava
Taraba chváli politiku na všetky svetové strany, Kolíková ju má za blud

Opodstatnenosť zahraničnej politiky na všetky svetové strany potvrdzuje fakt, že SR má čulé kontakty so všetkými najmocnejšími krajinami sveta.

V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Podpredsedníčka opozičnej SaS Mária Kolíková si naopak myslí, že politika na všetky svetové strany je „blud“, ktorého dôsledkom je strata dôveryhodnosti a kreditu Slovenska u partnerov v Európskej únii (EÚ).

Taraba je presvedčený, že kontakty a spolupráce, ktoré sa súčasnej vládnej garnitúre v oblasti zahraničnej politiky podarilo nadviazať, zároveň znamenajú fiasko pre opozíciu. „Vyhlasovali, že SR bude v izolácii, teraz to vyzerá, že jediní, čo sú v izolácii, sú oni,“ podotkol Taraba. Stretnutia s americkým, čínskym či francúzskym prezidentom podľa neho potvrdzujú, že SR má „dvere otvorené“ všade. Osobitne vyzdvihol strategické partnerstvo s Čínou. „Teraz sa tam každý chce narýchlo dostať vrátane západných vlád,“ zdôraznil.

Opozičná poslankyňa parlamentu si ale myslí, že neschopnosť zaujať jasný postoj v oblasti zahraničnej politiky, založený na jednote EÚ, doviedla Slovensko k strate dôvery najdôležitejších európskych partnerov. „Táto vláda už nemá šancu, aby tú dôveru znovu získala,“ upozornila Kolíková. Premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) vyčíta, že zbiera fotky zo stretnutí so svetovými lídrami. „Nevie ale povedať, s čím ide na zásadné zahraničné stretnutie. Napríklad o ceste za francúzskym prezidentom (Emmanuelom Macronom, pozn. TASR) sme sa vlastne nedozvedeli nič,“ vyhlásila.

Vy si myslíte, že Macron sa stretne so slovenským premiérom na dve hodiny len preto, aby si s ním urobil fotku? Myslíte si, že americký prezident Donald Trump zo všetkým štátnikov na svete chce urobiť PR práve Robertovi Ficovi?“ opýtal sa Taraba.

Šéf envirorezortu tiež obhajoval kritiku Green Deal-u, zároveň zdôraznil, že ministerstvo životného prostredia nemá brániť rozvoju priemyslu. „Ministerstvo životného prostredia tu nemá byť prekážkou základného rozvoja štátu,“ upozornil. Potvrdil, že aj Slovensko chce byť súčasťou skupiny krajín v EÚ, ktorú chce Česká republika založiť na podporu konkurencieschopnosti Únie.

Podľa Kolíkovej sa súčasnej vláde podarilo v oblasti konkurencieschopnosti iba prepadnúť a vyháňať podnikateľov zo Slovenska. „Firmy odchádzajú - či už preto, že vrástla korupcia, alebo pre nárast daňového a odvodového zaťaženia,“ vyhlásila.

Kritizovala aj kontúry plánu vybudovať nový jadrový reaktor v Jaslovských Bohuniciach. Samotný zámer rešpektuje, negatívne sa však stavia k vyčísleniu investície na 15 miliárd eur, pričom poukazuje na to, že podobné projekty stoja menej. Rovnako sa obáva, že memorandum s USA už preddefinuje investora. „Tam je priamo povedané, že vláda bude robiť kroky k tomu, aby to dostali USA, to je problém. Na jednej strane hovoríme, že to urobíme s Američanmi, na druhej strane, že podobných memoránd bude viac,“ upozornila.

Taraba poznamenal, že Američania majú s podobnými investičnými projektmi najväčšie skúsenosti, rovnako majú vybudovanú najväčšiu dodávateľskú sieť.

Obaja politici sa tiež vyjadrili k rezignácii poradcu premiéra Miroslava Lajčáka. Taraba mieni, že bývalý šéf slovenskej diplomacie mal tento krok urobiť už skôr, vyčíta mu, že kauzou, v ktorej figuruje jeho meno, zapríčinil negatívne body pre predsedu vlády. Či predseda SNS Andrej Danko po Lajčákovej rezignácii bude opäť chodiť na úrad vlády, je podľa Tarabu predovšetkým otázka pre lídra národniarov. „Myslím si ale, že áno,“ poznamenal. Zástupkyňa liberálov víta Lajčákov odchod. „Je smutné, že exminister zahraničných vecí nebol už predtým schopný vyvodiť osobnú zodpovednosť,“ uviedla. Podľa nej aj premiér konečne pochopil, že zľahčovanie komunikácie so sexuálnym predátorom nie je namieste.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kolaps priamo na zjazdovke: Lyžiara oživovali desiatky minút, zachránil ho aj defibrilátor

Kolaps priamo na zjazdovke: Lyžiara oživovali desiatky minút, zachránil ho aj defibrilátor

DNES - 14:13Domáce

Dramatické chvíle sa odohrali v nedeľu predpoludním v lyžiarskom stredisku Veľká Rača.

Zo zločinu vydierania v Liptovskom Mikuláši boli obvinené tri osoby

Zo zločinu vydierania v Liptovskom Mikuláši boli obvinené tri osoby

DNES - 11:33Domáce

Polícia v Liptovskom Mikuláši rieši prípad násilnej trestnej činnosti. Tri osoby boli obvinené zo zločinu vydierania spáchaného formou spolupáchateľstva.

Prezident požiadal Gašpara v rámci disciplinárky o vyjadrenie do 15 dní

Prezident požiadal Gašpara v rámci disciplinárky o vyjadrenie do 15 dní

DNES - 10:42Domáce

Riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi plynie 15-dňová lehota na vyjadrenie v súvislosti s disciplinárnym konaním, ktoré voči nemu vedie prezident SR Peter Pellegrini.

V lesnom poraste na Kĺzavej ulici v Bratislave našli zastreleného muža

V lesnom poraste na Kĺzavej ulici v Bratislave našli zastreleného muža

DNES - 10:19Domáce

Bratislavskí policajti vyšetrujú okolnosti tragickej udalosti, ku ktorej došlo dnes v ranných hodinách na území tretieho bratislavského okresu.

Vosveteit.sk
NASA si všimla planétu HD 137010 b, ktorá by mohla byť „druhou Zemou“. Správa sa podobne ako naša planétaNASA si všimla planétu HD 137010 b, ktorá by mohla byť „druhou Zemou“. Správa sa podobne ako naša planéta
OpenAI chce sken tvojho oka. Bez neho sa neprihlásiš do novej sociálnej siete, ktorú pripravujeOpenAI chce sken tvojho oka. Bez neho sa neprihlásiš do novej sociálnej siete, ktorú pripravuje
Odtlačky prstov nemusia byť úplne unikátne. Umelá inteligencia našla vzor, ktorý môže zmeniť kriminalistikuOdtlačky prstov nemusia byť úplne unikátne. Umelá inteligencia našla vzor, ktorý môže zmeniť kriminalistiku
Storočnú záhadu Stonehenge sa možno práve podarilo vyriešiť. „Nepostavil ho ľadovec“Storočnú záhadu Stonehenge sa možno práve podarilo vyriešiť. „Nepostavil ho ľadovec“
Takmer miliarda aktívnych Android smartfónov je bez riadnej ochrany. Patrí medzi ne aj ten tvoj?Takmer miliarda aktívnych Android smartfónov je bez riadnej ochrany. Patrí medzi ne aj ten tvoj?
4 rýchle fixy, vďaka ktorým ti pôjde aj starší Android ako nový4 rýchle fixy, vďaka ktorým ti pôjde aj starší Android ako nový
Už o pár dní môže riziko jadrovej eskalácie pekelne narásť: Končí zmluva, ktorá držala veľmoci v „šachu“, nik ju nechce zatiaľ obnoviťUž o pár dní môže riziko jadrovej eskalácie pekelne narásť: Končí zmluva, ktorá držala veľmoci v „šachu“, nik ju nechce zatiaľ obnoviť
Starý Wi-Fi router ešte nevyhadzuj. Tieto triky z neho spravia užitočné zariadenie aj dnesStarý Wi-Fi router ešte nevyhadzuj. Tieto triky z neho spravia užitočné zariadenie aj dnes
„Do katastrofy ostávajú len 2,8 dňa“. Nízka obežná dráha sa mení na časovanú bombu, riziko kolízií rastie každou hodinou„Do katastrofy ostávajú len 2,8 dňa“. Nízka obežná dráha sa mení na časovanú bombu, riziko kolízií rastie každou hodinou
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP