Nedeľa, 1.2.2026Meniny má Tatiana, Táňa
Bratislava

Prezident považuje za chybu, že vláda nepožiadala o vyslovenie dôvery

  • DNES - 11:10
  • Bratislava
Prezident SR Peter Pellegrini považuje za chybu, že vláda SR doteraz nepožiadala parlament o vyslovenie dôvery.

Vyplýva to z jeho vyjadrenia počas nedeľnej diskusnej relácie Politika 24 na Joj 24. Povinnosť požiadať parlament o vyslovenie dôvery vyplýva z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti pri vysokej úrovni verejného dlhu.

Myslím si, že je to chyba, ktorá sa prelína našim politickým spektrom skoro celý rok. Dal by som to do kontextu aj s návrhmi na odvolávanie jednotlivých členov vlády. Nakopilo sa ich tam veľmi veľa,“ povedal s tým, že v demokratickej krajine patrí opozícii právo navrhovať odvolanie akéhokoľvek ministra.

Pre vládu, ktorá má väčšinu, by mali byť podľa neho takéto hlasovania iba formalitou a mala by ich umožniť. Poukázal na to, že vláda mohla požiadať parlament o vyslovenie dôvery napríklad popri schvaľovaní štátneho rozpočtu.

Zdroj: Info.sk, TASR
