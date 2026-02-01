  • Články
Prezident požiadal Gašpara v rámci disciplinárky o vyjadrenie do 15 dní

  • DNES - 10:42
  • Bratislava
Riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi plynie 15-dňová lehota na vyjadrenie v súvislosti s disciplinárnym konaním, ktoré voči nemu vedie prezident SR Peter Pellegrini. Hlava štátu o tom informovala v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24.

Požiadal som pána riaditeľa, aby sa mi vyjadril do 15 dní nielen k tomuto spisu, ale aj k podaniu, ktoré do prezidentského paláca podala opozičná strana SaS, ktorá hovorí ešte o jeho tetovaní alebo o tom, či v majetku má alebo nemá zapísané tieto vozidlá,“ priblížil. Spis súvisiaci s dopravnou nehodou, ku ktorej prišlo v závere augusta minulého roka na Dobšinskej ulici v Nitre, je podľa prezidenta prekvapivo hrubý.

Pellegrini doplnil, že ak by bol Gašpar radovým policajtom alebo zamestnancom štátu, prípad by sa riešil klasickým priestupkovým konaním. Ako riaditeľ SIS však spadá pod kompetenciu prezidenta. Zo znaleckého posudzovania podľa jeho slov vyplýva, že bola prekročená maximálne dovolená rýchlosť o štyri kilometre za hodinu. Naznačil, že existujú aj otázky, či mohol Gašpar obiehať na danom úseku stojacu prekážku.

Prezident podčiarkol, že pri svojom rozhodnutí bude vychádzať striktne z dôkazov. „Ja si nemôžem do svojho hodnotenia dávať vlastné názory alebo vytvárať si vlastný príbeh,“ povedal v nedeľnej diskusnej relácii. Ak Gašpar porušil dopravný predpis, nemôže stáť podľa neho nad zákonom. „Preto je mojou povinnosťou konať a nejaký postih voči nemu vyvodiť, prípadne aj nejakú sankciu,“ dodal. Rozhodnutie plánuje hlava štátu oznámiť verejne s účasťou médií.

Zdroj: Info.sk, TASR
