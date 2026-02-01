  • Články
V lesnom poraste na Kĺzavej ulici v Bratislave našli zastreleného muža

  • DNES - 10:19
  • Bratislava
V lesnom poraste na Kĺzavej ulici v Bratislave našli zastreleného muža

Bratislavskí policajti vyšetrujú okolnosti tragickej udalosti, ku ktorej došlo dnes v ranných hodinách na území tretieho bratislavského okresu. V lesnatom teréne bolo objavené telo muža bez známok života.

Informáciu o náleze prijala polícia na tiesňovej linke 158 krátko po 08.00 h ráno. Oznamovateľ uviedol, že v oblasti Kĺzavej ulice, ktorá sa nachádza v blízkosti vinohradov a lesného porastu, leží nehybné telo.

Zbraň ležala v blízkosti tela

Policajné hliadky po príchode na miesto oznámenie preverili a jeho hodnovernosť potvrdili. Naskytol sa im smutný pohľad, keď pri jednom zo stromov našli telo muža, ktoré už nejavilo známky života.

Podľa prvotných informácií utrpel muž strelné poranenie v oblasti hlavy, ktoré bolo nezlučiteľné so životom. Polícia zároveň potvrdila, že v bezprostrednej blízkosti tela sa našla strelná zbraň. Táto skutočnosť bude kľúčová pre ďalšie vyšetrovanie a určenie, či išlo o cudzie zavinenie alebo o samovraždu.

Prípadom sa momentálne intenzívne zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III, ktorí na mieste zaisťujú stopy a vykonávajú potrebné procesné úkony.

Zdroj: Info.sk, Polícia SR
