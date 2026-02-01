Splnomocnenec vlády Peter Kotlár čelí obvineniu, prezval si o tom aj uznesenie
Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter K. čelí obvineniu.
Potvrdil to pre TASR s tým, že si uznesenie o vznesení obvinenia prevzal v piatok (30. 1.) a vyjadriť sa k nemu plánuje budúci týždeň. Poslanec Národnej rady SR za SaS Tomáš Szalay, ktorý spolu s ďalšími straníckymi kolegami podal minulý rok na splnomocnenca trestné oznámenie, na sociálnej sieti informoval, že Petra K. obvinili z trestného činu šírenia poplašnej správy.
„Prevzal som si ho v piatok. Postoj zaujmem budúci týždeň,“ vyjadril sa splnomocnenec k uzneseniu o vznesení obvinenia. Szalay na sociálnej sieti napísal, že ho informoval vyšetrovateľ a Peter K. bol obvinený z trestného činu šírenia poplašnej správy.
Poslanci za SaS podali na splnomocnenca vlády trestné oznámenie v marci 2025. Dôvodom boli jeho vyjadrenia spochybňujúce bezpečnosť a účinnosť mRNA vakcín. Súčasťou podania boli vtedy aj viaceré vedecké štúdie a analýzy, ktoré mali vyvracať tvrdenia Petra K. Krajská prokuratúra v Bratislave v októbri minulého roka potvrdila začatie trestného stíhania v súvislosti s vyjadreniami splnomocnenca. Polícia v januári tohto roka informovala, že je naďalej vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy.
Peter K. minulý rok vyhlásil, že výsledky analýzy šarží vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19 v slovenskej populácii podľa neho ukázali, že vo všetkých testovaných šaržiach mRNA vakcín sa nachádzala genetická informácia, ktorá má schopnosť modifikovať ľudskú DNA. To podľa neho môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.
