  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 1.2.2026Meniny má Tatiana, Táňa
Bratislava

Splnomocnenec vlády Peter Kotlár čelí obvineniu, prezval si o tom aj uznesenie

  • DNES - 10:16
  • Bratislava
Splnomocnenec vlády Peter Kotlár čelí obvineniu, prezval si o tom aj uznesenie

Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter K. čelí obvineniu.

Potvrdil to pre TASR s tým, že si uznesenie o vznesení obvinenia prevzal v piatok (30. 1.) a vyjadriť sa k nemu plánuje budúci týždeň. Poslanec Národnej rady SR za SaS Tomáš Szalay, ktorý spolu s ďalšími straníckymi kolegami podal minulý rok na splnomocnenca trestné oznámenie, na sociálnej sieti informoval, že Petra K. obvinili z trestného činu šírenia poplašnej správy.

Prevzal som si ho v piatok. Postoj zaujmem budúci týždeň,“ vyjadril sa splnomocnenec k uzneseniu o vznesení obvinenia. Szalay na sociálnej sieti napísal, že ho informoval vyšetrovateľ a Peter K. bol obvinený z trestného činu šírenia poplašnej správy.

Poslanci za SaS podali na splnomocnenca vlády trestné oznámenie v marci 2025. Dôvodom boli jeho vyjadrenia spochybňujúce bezpečnosť a účinnosť mRNA vakcín. Súčasťou podania boli vtedy aj viaceré vedecké štúdie a analýzy, ktoré mali vyvracať tvrdenia Petra K. Krajská prokuratúra v Bratislave v októbri minulého roka potvrdila začatie trestného stíhania v súvislosti s vyjadreniami splnomocnenca. Polícia v januári tohto roka informovala, že je naďalej vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy.

Peter K. minulý rok vyhlásil, že výsledky analýzy šarží vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19 v slovenskej populácii podľa neho ukázali, že vo všetkých testovaných šaržiach mRNA vakcín sa nachádzala genetická informácia, ktorá má schopnosť modifikovať ľudskú DNA. To podľa neho môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zo zločinu vydierania v Liptovskom Mikuláši boli obvinené tri osoby

Zo zločinu vydierania v Liptovskom Mikuláši boli obvinené tri osoby

DNES - 11:33Domáce

Polícia v Liptovskom Mikuláši rieši prípad násilnej trestnej činnosti. Tri osoby boli obvinené zo zločinu vydierania spáchaného formou spolupáchateľstva.

Prezident požiadal Gašpara v rámci disciplinárky o vyjadrenie do 15 dní

Prezident požiadal Gašpara v rámci disciplinárky o vyjadrenie do 15 dní

DNES - 10:42Domáce

Riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi plynie 15-dňová lehota na vyjadrenie v súvislosti s disciplinárnym konaním, ktoré voči nemu vedie prezident SR Peter Pellegrini.

V lesnom poraste na Kĺzavej ulici v Bratislave našli zastreleného muža

V lesnom poraste na Kĺzavej ulici v Bratislave našli zastreleného muža

DNES - 10:19Domáce

Bratislavskí policajti vyšetrujú okolnosti tragickej udalosti, ku ktorej došlo dnes v ranných hodinách na území tretieho bratislavského okresu.

Žiakov čakajú v pondelok obnovené jednodňové polročné prázdniny

Žiakov čakajú v pondelok obnovené jednodňové polročné prázdniny

DNES - 8:23Domáce

Žiakov základných a stredných škôl čakajú v pondelok (2. 2.) obnovené jednodňové polročné prázdniny.

Vosveteit.sk
Storočnú záhadu Stonehenge sa možno práve podarilo vyriešiť. „Nepostavil ho ľadovec“Storočnú záhadu Stonehenge sa možno práve podarilo vyriešiť. „Nepostavil ho ľadovec“
Takmer miliarda aktívnych Android smartfónov je bez riadnej ochrany. Patrí medzi ne aj ten tvoj?Takmer miliarda aktívnych Android smartfónov je bez riadnej ochrany. Patrí medzi ne aj ten tvoj?
4 rýchle fixy, vďaka ktorým ti pôjde aj starší Android ako nový4 rýchle fixy, vďaka ktorým ti pôjde aj starší Android ako nový
Už o pár dní môže riziko jadrovej eskalácie pekelne narásť: Končí zmluva, ktorá držala veľmoci v „šachu“, nik ju nechce zatiaľ obnoviťUž o pár dní môže riziko jadrovej eskalácie pekelne narásť: Končí zmluva, ktorá držala veľmoci v „šachu“, nik ju nechce zatiaľ obnoviť
Starý Wi-Fi router ešte nevyhadzuj. Tieto triky z neho spravia užitočné zariadenie aj dnesStarý Wi-Fi router ešte nevyhadzuj. Tieto triky z neho spravia užitočné zariadenie aj dnes
„Do katastrofy ostávajú len 2,8 dňa“. Nízka obežná dráha sa mení na časovanú bombu, riziko kolízií rastie každou hodinou„Do katastrofy ostávajú len 2,8 dňa“. Nízka obežná dráha sa mení na časovanú bombu, riziko kolízií rastie každou hodinou
Poliaci zverejnili nové detaily o pokuse ruských hackerov dostať ich krajinu späť do „doby kamennej“Poliaci zverejnili nové detaily o pokuse ruských hackerov dostať ich krajinu späť do „doby kamennej“
Cez známu platformu sa šíri Android vírus „TrustBastion“ a „Premium Club“. Vyzerá ako aktualizácia, v skutočnosti môže ovládnuť telefónCez známu platformu sa šíri Android vírus „TrustBastion“ a „Premium Club“. Vyzerá ako aktualizácia, v skutočnosti môže ovládnuť telefón
Vieš, čo je recovery mód v Androide? Častokrát ide o poslednú záchranu telefónu, keď už nič iné nefungujeVieš, čo je recovery mód v Androide? Častokrát ide o poslednú záchranu telefónu, keď už nič iné nefunguje
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP